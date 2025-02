El conmovedor relato de Rodrigo Rey sobre su disfluencia del habla y las burlas en el fútbol: "Me molesta que nadie piensa que..."

Rodrigo Rey es uno de los arqueros más destacados del fútbol argentino y se ha convertido una pieza fundamental de Independiente desde que llegó en 2023. De hecho, algunas fuentes cercanas al cuando de Avellaneda aseguran que Scaloni analiza convocarlo a la Selección argentina para la próxima doble fecha de Eliminatorias. Un gran logro para un futbolista que a lo largo de su carrera ha tenido que luchar no solo deportivamente, sino también con otros condicionantes extafutbolísticos.

Desde su más temprana infancia convive con una disfluencia del habla, también conocida como tartamudez, un trastorno que afecta su fluidez al comunicarse verbalmente. Esto lo ha hecho foco de todo tipo de burlas por parte de los hinchas, tanto en las canchas, como en redes sociales y otros ámbitos. Sin embargo, supo ponerle el pecho a la situación y no ha perdido en estos años la posibilidad de expresarse y concientizar sobre su condición.

El relato de Rodrigo Rey sobre su disfluencia del habla

"Cuando sabes cuál es su condición, a partir de ahí uno se puede ponerse a estudiar el tema, informarse y acompañarlo de la manera correcta, con sus terapias y con todas las herramientas que ayudan a que progrese", comenzó a exponer este martes en diálogo con Luis Novaresio para Infobae. "Muchas veces quiero decir ciertas palabras y mi cabeza va más rápido de lo que hablo y eso se genera una traba en mí, en el diálogo. Yo tengo ciertas pausas que no las quiero hacer sino que las necesito hacer", explicó a continuación.

"No tengo una definición (de su trastorno) porque, sinceramente, nunca la busqué", reveló. "Nunca le puse una etiqueta. Algunos le pueden decir disfluencia, otros tartamudez o un problema en el habla. Es lo que soy, es mi manera, mi forma y aprendí a convivir con eso. Creo que disfluencia es lo que mejor se acomoda para darle un nombre técnico, pero para mí es mi forma de comunicar y no sé si es buena, es mala, es peor, pero es mía, es propia y me representa. Soy así", reconoció el arquero de Independiente.

En ese sentido, relató lo que le ha tocado atravesar durante su carrera en los distintos estadios en los que jugó: "En las canchas muchas veces me gritan sobre ese tema: 'Tartamudo' y otras cosas. No me duele tanto que me lo digan a mí o que me lo hagan a mí, porque con los años uno sabe las reglas del juego. Pero sí me molesta que nadie piensa que puede haber gente, chicos sobre todo, que pueden tener algo similar a lo mío, que capaz sueñan con jugar al fútbol y eso le genera todo un tema".

Por último, hizo una profunda reflexión sobre cómo se tratan estos temas en el día a día: "Tenemos mucho que mejorar como sociedad, y me incluyo desde lo personal. Como padre de un nene autista -recientemente tuvo que luchar para que le renovaran la matrícula en la escuela a la que asiste su hijo- y hoy, teniendo la posibilidad de ser una persona pública, quiero ayudar y la forma de ayudar es esta: hablando, justamente", sentenció Rey.