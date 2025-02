Argentina Open: la desopilante reacción de Francisco Cerúndolo ante un grito de su padre en pleno punto

El pasado martes por la noche, Francisco Cerúndolo (28°), quinto preclasificado en el torneo, avanzó a los octavos de final del IEB+ Argentina Open al vencer por 6-4 y 6-4 al italiano Luciano Dardieri, en una hora y 45 minutos de juego. El argentino, que comenzó con dificultades, logró revertir la situación y se llevó la primera manga luego de quebrar el saque del nacido en Turín por segunda vez en ese set.

En el segundo parcial, Fran mostró más autoridad y, tras quebrar el saque de su rival en el cuarto juego, mantuvo todos sus servicios, cerrando el encuentro con otro 6-4 a su favor. De esta manera, se enfrentará en los octavos de final a su hermano, Juan Manuel Cerúndolo.

Sin embargo, durante el encuentro frente a Dardieri, el número 28 del ranking ATP protagonizó un curioso cruce con su padre, quien estaba en la tribuna, pero observando el partido de su otro hijo. Justo cuando Fran se disponía a sacar, desde la cancha contigua se escuchó un “¡Vamos, Juanma!”.

La desopilante reacción de Fran Cerúndolo

Tras ganar un punto que lo puso 15-0, el quinto preclasificado le gritó: “¡Te podés callar!” mientras recibía los aplausos del público por el tanto conseguido. Al escuchar esta reacción, el juez de silla le dio una advertencia al argentino, quien le explicó que la voz provenía de su padre. La anécdota generó la risa del público presente en la cancha central del Lawn Tennis Club, donde se está llevando a cabo la 25ª edición del Argentina Open.

De cara al duelo de este miércoles, los dos hermanos hablaron con la prensa y sentenciaron: “No es nada lindo, no te lo voy a negar, espero que podamos dar un espectáculo, que no se estresen nuestros papás y que lo disfruten. Pero elegiría no jugar con mi hermano porque uno de los dos va a perder", confesaba el número 1 de Argentina. "Cuando pasé la clasificación y salió el cuadro no me gustó que en caso de ganar iba contra el porque es como un embole el partido. Si le ganas sentís un poco de culpa, pero a la vez, como él está mucho mejor que yo, me parece que no voy a sentir nada. Si me gana el que va a sentir la culpa es el”, declaró Juanma.