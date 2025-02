La terminante advertencia de Verón si por no funciona el acuerdo con Foster Gillett: "No tengo ganas de..."

El preacuerdo multimillonario entre Estudiantes de La Plata y Foster Gillett, polémico desde el principio, se encuentra en su momento más controvertido tras retrasos en los pagos de jugadores como Valentín Gómez en Vélez o Rodrigo Villagra en River, además de ciertas irregularidades en algunos manejos. De hecho, esto generó una fuerte interna puertas adentro del club y algunas fuentes indican que el convenio se puede caer. Ante semejante panorama, Juan Sebastián Verón decidió expresarse al respecto de todos estos temas.

"Lo que está demorando la transferencia de los fondos es una cuestión administrativa, que incluye las restricciones conocidas que hay en el país y que hay que acomodar. Con Foster Gillett hablo día por medio, él está en Buenos Aires y está ocupado en resolver esta situación y en cumplir", comenzó a explicar este martes en diálogo con Radio Provincia. "Los compromisos se van a terminar cumpliendo. Lo que se está haciendo es para que no se vuelva a repetir en el futuro", aseguró.

Verón salió a respaldar nuevamente el acuerdo con Foster Gillett.

En ese sentido, manifestó su confianza en que el acuerdo va a seguir adelante: "Algunos tienen la fantasía de que estos se pueda caer y que está todo mal. Lejos de eso. Lamentablemente se dio esta situación, pero está más fuerte que nunca. Si hay alguno que está en contra a mí no me lo dicen, se lo dirán a ustedes (por los periodistas) y me operan, pero a mí no me lo dicen. Posiblemente hay alguien que no se anima y lo hace saber pero lo hace mal, distorsionando. Cuentan cosas para desestabilizar, para llevar miedo, y van a generar el efecto contrario. Se va a hacer porque es lo mejor para el club, es muy difícil que se caiga", se defendió.

"El fútbol argentino no quiere que nos vaya bien, nunca pasó. Pero lamentablemente para ellos nos va a ir bien. Y ahí van a entrar aquellos que están contra las SAD y van a querer copiar el modelo. Los vamos a dejar pero tenemos derechos de autor. Está bien que sea así porque no van a poder competir y van a tener que ir a ese lugar. Nosotros no vamos a ser una SAD, en un sistema nuevo y hay mucho para revisar pero con esto te plantás desde otro lugar", agregó de manera desafiante la Brujita, metiéndose en la polémica por las Sociedades Anónimas Deportivas.

Por su parte, dejó en claro que este convenio va más allá de lo futbolístico en Estudiantes: "La negociación se basó alrededor del club más allá de que el negocio es el fútbol. Si esto no funciona, dejamos sin cancha de hockey a las chicas, sin gimnasio, sin otro polideportivo, sin poder hacer un microestadio, sin poder tener un proyecto de Estadio el día de mañana, lugares de captación, hay todo una cuestión detrás. No pasa solo por cuánto se lleva el inversor. Nosotros queremos hacer crecer al club de manera exponencial", advirtió.

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, negó que se vaya a caer el acuerdo con Foster Gillet, consideró que "si no se da, en junio hay que vender todo un plantel y traer otro" y aseguró: "El club, como está ahora, ya está. No tiene más para crecer". pic.twitter.com/q2ykZdI4bs — Corta uD83CuDFC6 (@somoscorta) February 11, 2025

Finalmente, sugirió que en caso de que todo se caiga, él se iría también: "No se lo van a llevar puesto a Foster Gillett, esto es un proyecto mío, y de última me llevarán puesto a mí también. El club como está ya está, ya lo transité, lo pusimos bien. No tiene más para crecer y no tengo más ganas de seguir renegando. Esto no se da y en junio para hacer el equipo tenemos que vender un plantel y hacer otro, no tengo más ganas. Pretendo algo más grande, mi sueño otro", sentenció Verón.