La importante decisión que tomaría Gallardo tras el 2-0 de River a Independiente

Tras un inicio más que cuestionado en el torneo Apertura, el River de Marcelo Gallardo volvió a mostrar su gran potencial ofensivo, rompiendo el invicto de Independiente con una victoria 2-0 el pasado sábado en el Más Monumental, gracias a un doblete de Facundo Colidio. A pesar de que la fecha terminó el domingo, el torneo no da respiro, y este martes arrancará una nueva jornada que tendrá como principales atractivos los duelos entre Boca y Racing.

Por su parte, el Millonario visitará este miércoles a Godoy Cruz, el equipo con el peor desempeño del certamen hasta el momento, ya que no ha ganado ninguno de sus partidos y aún no ha logrado convertir goles. Con tan poco tiempo de descanso entre partidos y con la Supercopa Internacional a principios de marzo, la Copa Libertadores a finales del próximo mes y el Mundial de Clubes en junio, el Muñeco ha tomado una decisión clave: realizará rotaciones en el equipo para dar descanso a algunos jugadores y permitirles recuperarse de la exigente carga de partidos que se acumula en mes y medio. Además, el esfuerzo físico del inicio del campeonato, sumado a las altísimas temperaturas en las que se disputaron los partidos, son factores que el DT tiene en cuenta.

En el clásico contra Independiente, Montiel salió con calambres y Enzo Pérez sufrió deshidratación y mareos a causa de un golpe de calor. A esto se suman las lesiones de Maximiliano Meza y Matías Rojas, quienes, por el momento, deberán esperar fuera del campo. Por todo esto, el partido ante el Tomba será una excelente oportunidad para jugadores que han tenido pocos minutos de juego, quienes buscarán destacarse para ganarse un lugar en el once titular.

Gallardo piensa en la rotación para el duelo frente a Godoy Cruz. (Foto: Archivo)

Entre los posibles cambios que podría realizar el entrenador, en defensa podrían reaparecer Bustos (en lugar de Montiel) y Pezzella (probablemente por Martínez Quarta, quien fue titular en todos los partidos y acumula 335 minutos). Además, Milton Casco, quien tuvo un excelente desempeño durante los 45 minutos jugados frente a Independiente, podría ocupar un lugar en la titularidad, en contraste con Marcos Acuña, que no mostró su mejor nivel ante San Lorenzo e Independiente. En el mediocampo, aunque Enzo Pérez se entrenó con normalidad tras su salida en el clásico, no sería sorprendente si Gallardo decide darle descanso y coloca a Matías Kranevitter, quien lo reemplazó durante el partido contra el Rojo. Asimismo, es casi seguro que Santiago Simón, uno de los puntos altos en el encuentro ante Independiente, regrese al once titular y sustituya a Giuliano Galoppo.

Por último, en ataque, la principal duda es si Miguel Ángel Borja volverá al equipo titular, dado el buen rendimiento de Driussi, quien necesita rodaje tras un largo receso, y la gran actuación de Colidio, que seguramente le habrá dado un impulso de confianza.

El posible once de River en su visita a Godoy Cruz

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña o Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter o Enzo Pérez, Santiago Simón; Giuliano Galoppo o Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.