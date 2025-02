Diego Placente reveló qué jugadores podrían sumarse a la Sub 20 para el Mundial

La Selección argentina Sub 20 logró el primer gran objetivo en el Sudamericano: clasificarse al Mundial de Chile. Con la tranquilidad de la meta cumplida, Diego Placente ya pone la mira en lo que viene y dejó en claro que su equipo no se conforma. En una charla con ESPN F12, el DT habló sobre la rotación en el torneo, los jugadores que podrían sumarse y la ilusión de pelear por el título.

En cuanto a posibles refuerzos, Placente deslizó algunos nombres que podrían sumarse para el Mundial Sub 20, como Aaron Ansemino y Valentín Carboni, aunque aclaró que jugar en el exterior no garantiza ventaja sobre los futbolistas del torneo local. "Anselmino y Carboni son chicos que también podrían estar. De afuera también puede ser el central (Gerónimo) Spina, hay varios que venimos siguiendo, pero tampoco quiere decir que jugar afuera sea mejor que uno que esté en nuestro medio", aclaró el DT.

Qué dijo Placente sobre los "refuerzos" para el Mundial

Además, elogió al juvenil de Boca Camilo Rey Domenech, quien no estuvo en el último Mundial Sub 17 por lesiones, pero que tiene "unas condiciones extraordinarias y lo conocemos muy bien, sabemos cómo juega y es muy lindo verlo jugar porque tiene mucha técnica", expresó Placente.

Por otra parte, cuando fue consultado sobre qué jugador lo soprendió, no dudó: "El que me sorprendió mucho es el Chelo (Milton) Delgado. Si bien nosotros lo habíamos visto, cuando fue el torneo de la Alcudia me llamó la atención. La verdad que es un jugadorazo, a pesar de que no es un jugador alt, juega, mete y se hace dueño de la mitad de la cancha. Me sorprendió para bien y demostró la jerarquía y calidad que tiene", señaló Placente sobre el jugador de Boca.

Uno de los puntos que resaltó Placente fue la posibilidad de darle descanso a varios jugadores una vez conseguida la clasificación: "Tras el partido con Bolivia, con el objetivo asegurado, pudimos rotar al plantel. Salvo uno de los arqueros, jugaron todos los muchachos", destacó, valorando la importancia de que todos tengan minutos en una competencia de este nivel.

Las claves de Argentina en el Sudamericano Sub 20

Sobre la base del equipo, el DT explicó que muchos de los futbolistas convocados vienen de la Sub 17 y que la idea fue sumar jóvenes nacidos en 2005 con gran proyección. "Si algunos de los chicos de River estuvieran en otros clubes, tendrían muchos más partidos en Primera. Nosotros confiamos en la base del Mundial Sub 17 y sumamos chicos que son buenísimos", aseguró.

De cara a la gran cita, el DT dejó un mensaje claro para los jugadores: "Un Mundial de tu categoría es lo máximo que te puede pasar. Yo se los digo a los chicos, es un mes para disfrutarlo a pleno". Con la clasificación en el bolsillo, la Selección Sub 20 ahora va por todo.