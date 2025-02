Hallazgo: el gesto de Falcón Pérez en un lateral para Boca ¡un minuto antes del polémico gol de Racing!

Boca volvió a mostrar una mala imagen ante Racing. El equipo de Fernando Gago, que venía de vencer 2-1 a Huracán, no logró encontrar su ritmo en el Cilindro de Avellaneda y los dirigidos por Gustavo Costas se impusieron por 2-0, con goles de Vietto y Maravilla Martínez. Sin embargo, el partido estuvo marcado por algunos errores arbitrales de Yael Falcón Pérez. Una de las polémicas fue que Gastón Martirena, lateral derecho de la Academia, debió haber sido expulsado por doble amarilla luego de una durísima patada a Marcelo Saracchi.

A pesar de no sancionar la expulsión de Martirena, la jugada más controvertida del encuentro fue en el primer gol de la Academia. Tras un tiro libre ejecutado por Carlos Palacios, la defensa local despejó el balón, pero luego de una serie de rebotes, le cayó a Martirena, quien arrancó en velocidad. Saracchi logró interceptarlo, enviando la pelota al lateral. Sin embargo, el exjugador de Liverpool de Uruguay no sacó el saque de banda desde el lugar correspondiente, sino que se adelantó casi 15 metros, algo que el árbitro ignoró. Ese error terminó por derivar en el gol de Vietto.

El gesto de Falcón Pérez previo al 1-0 de Racing ante Boca

Previamente al gol de Vietto, la jugada que originó el tiro libre a favor de Boca también nació de un saque de banda. A diferencia de lo que ocurrió con Martirena, Falcón Pérez le indicó a Juan Barinaga que debía realizar el lateral desde atrás, ya que se había adelantado unos metros.

Aparte de estas jugadas polémicas, a los 35 minutos del segundo tiempo, el árbitro acudió al VAR para revisar un posible penal a favor de Boca por una mano de Nardoni. Después de revisar la jugada desde diferentes ángulos, decidió no sancionar la pena máxima, una resolución acertada, ya que el mediocampista de Racing no tenía intención de tocar el balón con la mano y además se encontraba de espaldas.

Gago habló sobre el polémico gol de Racing. (Foto: Archivo)

Al término del encuentro, Pintita habló en conferencia de prensa y sentenció: “No me gusta hablar de los árbitros, sí de acciones en las que hay algo estipulado con un reglamento”, dijo. “De chiquito me enseñaron que, si hay un lateral, hay que sacarlo desde donde se va la pelota y no desde otra altura. Eso sí lo puedo hablar. Después, la interpretación sobre si es amarilla o penal... Te digo la verdad: no se puede decir nada”.