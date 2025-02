Qué dijo Gago del polémico arbitraje de Falcón Pérez en Racing-Boca: “De chiquito me enseñaron que…”

El partido que Racing le ganó 2-0 a Boca por la 4º fecha del torneo Apertura se extendió fuera del campo de juego. El cuestionado arbitraje de Yael Falcón Pérez despertó enojos más allá de la línea de cal y declaraciones fortísimas una vez concluido el partido. A él, justamente, se refirió el entrenador Fernando Gago, a quien se lo había visto quejarse vehementemente luego del primer gol de Racing que firmó Luciano Vietto.

El mundo Boca mostró su inconformismo por varias decisiones del juez Falcón Pérez: un lateral hecho más adelante de lo debido que no fue sancionado, una infracción de Gastón Martirena que merecería segunda tarjeta y expulsión por la que no fue amonestado, un penal no sancionado producto de una mano de Juan Nardoni y una tarjeta roja mostrada a Kevin Zenón.

En la conferencia de prensa posterior, Fernando Gago fue consultado por el arbitraje y evitó referirse a las jugada s que no había vuelto a ver, como el supuesto penal de Nardoni o la falta de Martirena, pero sí habló sobre la jugada del lateral, que derivó en el tanto de Luciano Vietto, el primero del 2-0.

“Yo creo que se hace 15 metros más adelante de donde se fue”, opinó Pintita. “Y eso es lo que le pedía en la acción del juego, por una cuestión lógica, porque hay una ventaja de casi 15 metros del rival. He visto muchas veces que frenan los laterales o faltas y los hacen más atrás. Por ahí estaba equivocado yo, pero cuando vi la imagen, había 15 metros”.

Más adelante, Gago volvió a ser consultado sobre la labor de Falcón Pérez e intentó evitar una escalada de la polémica, aunque no ocultó su opinión: “No me gusta hablar de los árbitros, sí de acciones en las que hay algo estipulado con un reglamento”, dijo. “De chiquito me enseñaron que, si hay un lateral, hay que sacarlo desde donde se va la pelota y no desde otra altura. Eso sí lo puedo hablar. Después, la interpretación sobre si es amarilla o penal... Te digo la verdad: no se puede decir nada”.