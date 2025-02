El exfutbolista de Boca que podría pasar de la Premier a un gigante de Francia

En los últimos tiempos, Boca ha vendido al exterior a varias promesas surgidas de sus Divisiones Inferiores. El Colo Barco, Equi Fernández y Luca Langoni son solo algunos ejemplos. Sin embargo, el último jugador en dar el salto al Viejo Continente fue Aaron Anselmino. El marcador central fue adquirido por el Chelsea a mitad de 2024 por 18 millones de dólares, aunque permaneció seis meses más en el club de la Ribera. Finalmente, a principios de esta temporada, los Blues activaron la cláusula de repesca y se lo llevaron a la Premier League.

Desde su llegada a Londres, el joven defensor no pudo disputar el Sudamericano Sub 20, ya que el elenco inglés decidió no cederlo, y tampoco ha sumado minutos en lo que va del año. Debido a esto, Anselmino podría salir cedido y, según el medio francés L’Équipe, el Olympique de Marsella ya ha puesto los ojos en él.

El conjunto francés, que necesita reforzar su defensa antes de que cierre el período de transferencias en Europa, habría enviado una oferta al Chelsea para fichar al exjugador xeneize a préstamo por los próximos seis meses. Si se concreta su llegada, se convertiría en el cuarto argentino en el equipo dirigido por Roberto De Zerbi, quien ya cuenta con Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, ambos titulares indiscutidos, además de Valentín Carboni, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda sufrida en octubre.

Anselmino podría irse a préstamo al Olympique de Marsella. (Foto: Archivo)

Después de dos partidos sin victorias en la Ligue 1, el Marsella ha perdido algo de terreno en su lucha por el primer puesto, aunque sigue siendo el único perseguidor del PSG, a 10 puntos de distancia. Sin participación en competiciones europeas, el equipo fue recientemente eliminado de la Copa de Francia, por lo que la liga se presenta como su único objetivo.

Por su parte, Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, se refirió a la llegada de Anselmino al club: "Es un chico muy joven, que vino de la otra parte del mundo. Lo más importante es que se tome su tiempo, se adapte bien, encuentre casa y esté contento. Luego, poco a poco, entenderá cómo queremos jugar y, a partir de ahí, comenzaremos a utilizarlo", comentó el italiano días después de la oficialización de su fichaje.