Aarón Anselmino se despidió de Boca y les dejó un mensaje a los hinchas: "Ojalá pueda..."

Boca comenzó la pretemporada con una baja de peso. El Xeneize, que deberá afrontar el Repechaje de la Copa Libertadores, el debut en la Copa de la Liga y el Mundial de Clubes, hasta el momento incorporó únicamente a Carlos Palacios. Y hace unos días recibió la noticia de que Aarón Anselmino no continuará en el equipo de Fernando Gago. El motivo de su salida es que el Chelsea, club que lo adquirió por 18 millones de dólares durante el mercado de pases de invierno, decidió repescar anticipadamente al defensor central. De esta manera, el futbolista surgido de las Divisiones Inferiores del club de la Ribera continuará su carrera en Europa. La única buena noticia es que, debido a esta repesca anticipada, los Blues deberán abonar un millón de dólares más a las arcas de Brandsen 805.

Antes de viajar a Londres, Anselmino expresó su felicidad por dar el salto a Europa: "Estoy contento por esta nueva oportunidad. Es algo soñado para cualquier futbolista y estoy muy emocionado. Todo pasó muy rápido, hace dos días estaba con la Selección y no sabía si debía viajar o quedarme, hasta que me comunicaron que me querían tener en sus filas", dijo en diálogo con ESPN.

Anselmino se mostró contento por su llegada al Chelsea

Por otro lado, el marcador central fue convocado por la Selección Argentina para disputar el Sudamericano Sub 20. Al ser consultado sobre la posibilidad de jugar el certamen, Anselmino manifestó su deseo de obtener el permiso del Chelsea para estar en Venezuela, sede del torneo: "No, por ahora no se ha habló nada. Estaría genial poder jugar el Sudamericano, pero cualquiera de las dos opciones que se presenten será lo mejor para mí, así que estoy a disposición de lo que decida el club. Siempre tengo ganas de estar en la Selección, y jugar un torneo con la Sub 20 es algo único, veremos quét pasa. Hablé con Diego (Placente) y me dijo que iban a hacer todo lo posible para que pudiera ir, pero todo depende del Chelsea".

Por último, antes de llegar al aeropuerto de Ezeiza, Anselmino pasó por Boca Predio y se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico. Además, le dejó un mensaje al hincha del Xeneize: "Fui esta mañana a saludar a todos los chicos, utileros y al personal de cocina. Me llevo lo mejor de cada uno y les deseo lo mejor en este año. Gago, Marcos (Rojo) y Chiquito (Romero) me aconsejaron muy bien y me dijeron que allá es otra cosa, que me prepare y que siempre tenga la mente enfocada en hacer las cosas bien. Con el hincha de Boca estoy muy agradecido, siempre sentí su cariño. Estoy muy contento y agradecido, ojalá algún día pueda volver a Boca porque es mi casa y me encanta jugar en este equipo, que es una locura y no se vive en cualquier lado".

El mensaje de Anselmino para el hincha de Boca

Por último, cuando le preguntaron cuál fue su mejor momento en el club de la Ribera, Anselmino no dudó y respondió: "Cuando me tocó hacer mi primer gol, no me lo voy a olvidar nunca. Tenía a mis papás en la tribuna, fue lo más lindo que me pasó". El primer gol del marcador central se dio en el triunfo de Boca 1-0 ante Sportivo Trinidense por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.