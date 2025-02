Con Marchesín y la vuelta de dos titulares, los convocados por Gago para recibir a Huracán

Boca regresa a la Bombonera con la intención de dejar atrás dos malas presentaciones en lo que va de este torneo Apertura. Tras los empates ante Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe, de visitante, el Xeneize pretende sumar de a tres por primera vez ante el Huracán de Frank Kudelka.

Este domingo 19.15 en la Bombonera, el equipo de Fernando Gago recibirá al Globo y el partido podría significar el debut del séptimo refuerzo de este mercado de pases. Agustín Marchesín, presentado esta semana, está entre los concentrados, aunque aún no está confirmada su titularidad, ya que Leandro Brey podría seguir defendiendo el arco de Boca.

Además del ex Lanús, también aparecen en la lista dos regresos de peso: Edinson Cavani y Luis Advíncula. El uruguayo no viajó a Santa Fe para dosificar cargas, pero se perfila como titular para enfrentar al Globo. Y el peruano también se metería entre los once titulares, en lugar de Juan Barinaga. El juvenil Joaquín Ruiz, que debutó el año pasado, es otro que aparece entre los 25.

Sin embargo, Gago sigue sin poder contar con otros futbolistas importantes. Marcos Rojo, que sufrió la inflamación de uno de sus tendones, aún no está en condiciones, y tampoco Cristian Lema, que se resintió de la lesión en su tobillo. Ander Herrera, desgarrado, Lucas Blondel, que salió tras sufrir un golpe en Santa Fe, y Frank Fabra tampoco fueron citados.

El probable 11 de Gago para verse las caras con el Globo, con cuatro cambios respecto del miércoles, es el siguiente: Agustín Marchesín; Lautaro Di Lollo, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa; Luis Advíncula, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Marcelo Saracchi; Carlos Palacios, Edinson Cavani y Alan Velasco.