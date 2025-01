Boca busca arquero: el ex Real Madrid que le ofrecieron y el fanático del Xeneize que pica en punta

Boca Juniors está intentando acelerar el mercado de pases para poder disponer de los jugadores que tendrá en este 2025 cuanto antes trabajando en la pretemporada. Con Carlos Palacios y Ayrton Costa como únicos refuerzos hasta el momento, estaban enfocados en las negociaciones por Ander Herrera, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco. Sin embargo, en las últimas 24 horas debieron poner rápidamente manos a la obra para buscar un nuevo arquero ante la inesperada baja de Sergio Romero.

Chiquito deberá someterse a una operación en su rodilla derecha a fines de enero, la que lo alejará de las canchas por, al menos, dos meses más. Al conocerse la noticia este martes, en Brandsen 805 se pusieron a evaluar nombres para encontrar quien se haga cargo de defender los tres palos. Algunas de las primeras opciones que se barajaron fueron Washington Aguerre (Peñarol) y Brayan Cortés (Colo-Colo), y en las últimas horas fue también ofrecido nada menos que un ídolo del Real Madrid: Keylor Navas.

Keylor Navas fue ofrecido en Boca. (Foto: @keylornavas1)

El costarricense de 38 años, tricampeón de la Champions League con el cuadro merengue y de último paso por el PSG, viene de medio año de inactividad tras irse libre del conjunto parisino y no encontrar un nuevo club. Sin embargo, pese a su gran prestigio y trayectoria, en la Ribera no lo estarían considerando por el cupo de extranjeros. Algo similar ocurriría con Aguerre (uruguayo) y Cortés (chileno), por lo que se decantarían por un guardametas argentino que es confeso hincha xeneize.

Boca habría optado por Agustín Marchesín. (Foto: @agustinmarchesin1)

Se trata de Agustín Marchesín, que alguna fuentes ya indican que es el elegido para ser el nuevo arquero de Boca. El oriundo de San Cayetano, con varias presencias en la Selección argentina, es actualmente jugador de Gremio, al que llegó en 2024 y con el que tiene contrato hasta diciembre de este 2025. El último año atajó unos 46 partidos entre el campeonato local, copas nacionales, estadual y Copa Libertadores, recibió 48 goles y mantuvo unas 14 vallas invictas.

Ya habría habido una comunicación por parte del club con el portero, pero aún no se habría producido un contacto oficial con el conjunto gaúcho. El ex Lanús manifestó tiempo atrás su amor por los colores azul y oro y estaría dispuesto a calzarse el buzo de la Ribera. Todo dependerá de lo que decidan en Porto Alegre, si están dispuestos o no a desprenderse de él. Con un exitoso paso por el arco del Granate, atajó también en Santos Laguna y América de México, el Porto y el Celta de Vigo.

¿Se convertirá finalmente Marchesín en el nuevo arquero de Boca?