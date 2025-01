La queja de Argentino de Monte Maíz en Twitter por la fecha del choque ante Boca por Copa Argentina: “Mirá si…”

Boca enfrentará un exigente primer semestre en 2025. El equipo dirigido por Fernando Gago disputará 10 partidos en menos de un mes, por lo que buscará seguir reforzando su plantel para garantizar recambio ante las cinco competiciones que jugará esta temporada: Copa Argentina, Torneos Apertura y Clausura, Copa Libertadores y Mundial de Clubes. El primer encuentro oficial del Xeneize será el próximo 15 de enero, en un amistoso de preparación contra Juventude, y el primer partido oficial no será por el Apertura, sino por la Copa Argentina.

El 22 de enero, en un estadio y horario a confirmar, Boca abrirá una nueva edición (la número 15) del torneo más federal del fútbol argentino, enfrentando a Argentino de Monte Maíz, equipo que milita en el Federal A. El club cordobés disputará por segunda vez en su historia la Copa, luego de haber caído 3-0 ante Estudiantes de La Plata en la edición 2024, jugada en el Estadio Ciudad de Lanús. Además, al igual que en esta edición, el equipo del Federal A volverá a disputar el partido inaugural.

Boca jugará ante Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina el 22 de enero (Foto: Archivo)

Sin embargo, Argentino de Monte Maíz no estuvo conforme con la fecha del encuentro contra el Xeneize y, a través de su cuenta de Twitter, publicó un mensaje quejándose por la organización del torneo: "Mirá si seremos CHADS que vamos a ir a jugarle a Boca Juniors con SÓLO SIETE ENTRENAMIENTOS", escribió el club dirigido por Cristian Dragonetti.

El posteo de Argentino de Monte Maíz en su cuenta de Twitter

Mirá si seremos CHADS que vamos a ir a jugarle a Boca Juniors con SÓLO SIETE ENTRENAMIENTOS. https://t.co/6bPOuE8b3T — Club Deportivo Argentino (@CDArgentino) January 7, 2025

"Es un sueño. Haber salido sorteado con Boca... no entro en sí, tengo piel de gallina, se me cruzan un montón de cosas por la cabeza como el trabajo que hay en el club, de la gente grande, de aquellos que trabajaron toda la vida, de lo que hicimos desde chiquitos. Es emocionante, es una cosa que no tiene nombre", sentenció hace unas semanas el presidente de Argentino de Monte Maíz, Claudio Nebbia, sobre el duelo ante el Xeneize.

Por su parte, además del duelo en la Copa Argentina, Boca ya tiene confirmados los días y horarios de las primeras 10 fechas del Torneo Apertura. Su debut será en La Bombonera el domingo 26 de enero a las 19:00 contra Argentinos Juniors. Luego, visitará a Unión el miércoles 29 de enero a las 19:15, y la tercera jornada será ante Huracán en La Boca, el domingo 2 de febrero a las 19:15. En cuanto a la Copa Libertadores, el equipo de Gago iniciará la fase 2 el martes 18 de febrero a las 21:30 frente al ganador del duelo entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay. La revancha se disputará una semana después, en La Bombonera, a la misma hora.