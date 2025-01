El dolor de Lautaro Martínez tras la increíble final que Inter perdió ante Milan: “Lo que pasó es difícil de…”

El Inter de Milán comenzó el 2025 con un duro revés al perder la Supercopa de Italia frente al Milan. Pese a haber comenzado con una ventaja de dos goles, el equipo de Lautaro Martínez no pudo sostener el resultado, y los Rossoneri lograron una remontada épica que se selló en tiempo de descuento con un tanto de Tammy Abraham. “Explicar lo que pasó es difícil”, confesó el delantero argentino, que no ocultó su frustración tras la derrota.

Lautaro abrió el marcador cerca del final de la primera mitad, lo que daba la impresión de un sólido dominio del Inter. Apenas iniciada la segunda parte, los de Simone Inzaghi ampliaron la ventaja, pero ese 2-0 resultó ser un espejismo. Según Martínez, el equipo perdió intensidad y dejó de jugar con la misma convicción. “La primera parte fue positiva, pero después del segundo gol dejamos de jugar. En partidos así, esto se paga caro”, admitió el bahiense.

El gol de Lautaro al Milan

El capitán del Inter también hizo autocrítica sobre el desarrollo del juego. Reconoció que su equipo no supo gestionar las oportunidades y elogió la persistencia del Milan: “Tuvimos ocasiones, pero no las aprovechamos. Los episodios cambian los partidos y no los gestionamos bien. El Milan no dejó de creer, eso es mérito de ellos”. Además, remarcó que los problemas defensivos y la falta de efectividad frente al arco rival terminaron marcando la diferencia.

Ante la consulta sobre si el Inter mostró menos determinación que su rival, Lautaro fue tajante: “En una final siempre hay hambre, pero desperdiciamos algunas oportunidades claras. Sabíamos que el Milan era peligroso con los contraataques, y aun así no supimos cómo marcar ni defendernos bien”. Estas falencias, combinadas con la falta de reacción, dejaron a los Neroazzurri sin la posibilidad de conquistar su tercer título consecutivo en este certamen.

La caída en la Supercopa supone un arranque complicado para el Inter en 2025. Para Lautaro, que ha sido figura en los últimos logros del equipo, esta derrota significa un llamado de atención. “No terminamos el partido, y en finales como esta, eso no puede pasar”, reflexionó. El bahiense y sus compañeros tendrán que levantar cabeza rápidamente para afrontar los desafíos que trae la temporada, en la que buscarán revancha tanto en el ámbito local como internacional.