River, insaciable: el lateral izquierdo de selección por el que va para que compita con el Huevo Acuña

River Plate ya incorporó 5 refuerzos en este mercado de pases, algunos de peso, y sigue buscando engrosar sus filas. Además de las llegadas de Gonzalo Tapia, Lucas Martínez Quarta, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Matías Rojas, está negociando con Sevilla para repatriar a Gonzalo Montiel y sueña también con traer de vuelta a Sebastián Driussi.

Pero esto no parece ser suficiente aún para Marcelo Gallardo, que quiere tener bien cubiertos todos los puestos con por lo menos dos alternativas por cada uno. En ese sentido, comenzó a mirar las distintas selecciones del continente. El domingo trascendió que estaba interesado en el volante central Kevin Castaño de Colombia, y ahora va también por un lateral izquierdo de un país vecino para que le compita a Marcos Acuña.

Gabriel Suazo, lateral izquierdo de Chile, es pretendido en River. (Foto: NA)

El futbolista en cuestión es Gabriel Suazo, que desde 2017 comenzó a defender la camiseta de la Selección de Chile (desde 2021 es un habitual en las convocatorias) y disputó la última Copa América, en la que enfrentó a Argentina en fase de grupos. Actualmente en el Touluse de Francia, al que llegó en 2023 desde Colo-Colo, suele ser titular y ya acumula 15 partidos esta temporada, en los que aportó 3 asistencias.

Con contrato vigente en el club galo hasta junio de 2026, el defensor de 27 años es una de las dos opciones que evalúan en Núñez para reforzar la banda izquierda de la defensa, que hoy tiene al Huevo Acuña como titular indiscutido (siempre que no esté lesionado) y al polifuncional Milton Casco. La otra alternativa que manejan es el ex Unión Lucas Esquivel, actualmente en Athletico Paranaense, pero esta parece menos probable.

Aún no ha habido avances concretos por Suazo, pero en caso de que definitivamente quieran ir por él, deben liberar un cupo de extranjero (mismo caso con Castaño). De todos modos, esto no sería demasiado problemático, ya que jugadores como los uruguayos Agustín Sant'Anna y Nicolás Fonseca y el paraguayo Adam Bareiro no serán tenidos en cuenta por Gallardo y son candidatos a abandonar River en las próximas semanas.