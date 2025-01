La respuesta de Dallas a la oferta de Boca de US$ 6.500.000 por Alan Velasco

Boca arrancó la semana con una buena noticia. El equipo de Fernando Gago concretó la llegada de Ayrton Costa, exjugador de Independiente y Platense, quien se unirá al club con miras al 2025, temporada en la que participará en cinco competiciones: Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Copa Argentina y los Torneos Apertura y Clausura. De este modo, el defensor central izquierdo se suma a Carlos Palacios como las nuevas incorporaciones de Boca durante este mercado de pases.

No obstante, el club sigue activo en el mercado y continúa buscando refuerzos para su plantilla. Uno de los principales objetivos de Gago y Consejo de Fútbol Profesional es Alan Velasco, quien jugó en Independiente y actualmente milita en el Dallas FC de la MLS. El pasado domingo, Boca presentó una oferta de 6.5 millones de dólares por el 100% de su pase, pero la respuesta del conjunto estadounidense no se hizo esperar.

Dallas consideró insuficiente la oferta de Boca por Velasco. (Foto: Archivo)

Dallas rechazó de inmediato la oferta, considerándola insuficiente, y fijó un precio de 11.8 millones de dólares por el 85% de la ficha del volante de 22 años, una debilidad conocida de Juan Román Riquelme. Actualmente, las negociaciones están estancadas, pero la dirigencia de Boca está dispuesta a realizar una nueva oferta, aumentando la cifra, ya que Pintita necesita con urgencia un futbolista creativo que pueda darle un salto de calidad al equipo.

Además, Boca ya tiene cerrado el contrato con Velasco, y desde su entorno ven con buenos ojos la posibilidad de regresar a la Argentina, considerando que el precio fijado por Dallas es excesivo. A pesar de esto, son optimistas y creen que el equipo de la MLS reducirá sus pretensiones para facilitar el traspaso del mediapunta de 22 años. Durante la temporada 2024, Velasco solo disputó 8 partidos debido a una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, sufrida a finales de 2023. En los 371 minutos que jugó, anotó dos goles, ante San José Earthquakes y Real Salt Lake.

El ex Independiente ya había estado en la mira de Boca en el mercado de pases anterior, a mitad de año. “Hubo contactos con Boca. Mi representante actuó como intermediario entre Dallas y Boca, y existió una negociación. En ese momento, todavía no había vuelto a jugar”, declaró Velasco en su momento, revelando que aunque hubo un acuerdo entre ambas partes, las negociaciones no llegaron a buen puerto.