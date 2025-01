La postura de Racing con Juanfer Quintero luego de que decidiera no realizar la pretemporada

Juan Fernando Quintero fue una de las grandes figuras de Racing en 2024, clave para la obtención de la Copa Sudamericana. Sin embargo, todo lo bueno que se generó el último año no está logrando traducirse en este arranque de 2025 respecto de su situación con el club. Con contrato aún vigente hasta diciembre, él ya expresó su deseo de no continuar para volver a Colombia y quedarse allí para atender sus asuntos personales y familiares.

En ese sentido, si bien se presentó a los primeros entrenamientos, no lo hizo así con la pretemporada que se realizará en Paraguay, decisión que le comunicó a la dirigencia. Todo indica que continuará su carrera en América de Cali, pero todavía no logran llegar a un acuerdo, ya que pretenden venderlo en cerca de 5 millones de dólares y aún no recibieron una oferta que se acerque a ese monto.

En un contexto que afecta a su entorno más cercano, Juan Fernando Quintero ha pedido regresar cuanto antes a Colombia, su país natal, y no participar de la pretemporada en Paraguay cuando aún queda un año de relación contractual.



Racing Club,… pic.twitter.com/Fe2Tx1tf5g — Racing Club (@RacingClub) January 5, 2025

Este domingo, la Academia publicó un comunicado oficial en sus redes sociales respecto de la situación del colombiano. "En un contexto que afecta a su entorno más cercano, Juan Fernando Quintero ha pedido regresar cuanto antes a Colombia, su país natal, y no participar de la pretemporada en Paraguay cuando aún queda un año de relación contractual", comienza a rezar el texto.

"Racing Club, con pleno conocimiento del caso, aceptó analizar un traspaso, siempre que la negociación entre instituciones satisfaga los propios intereses. En tanto el patrimonio del Club no quede afectado, se podrá avanzar en una eventual transferencia", explica a continuación.

"Por ese mismo motivo, porque el objetivo prioritario será siempre resguardar el bienestar de nuestra Institución, Racing Club aguarda y confía en una solución que contemple todas las partes involucradas", concluye el comunicado, dejando en claro la postura del club. Debajo del mismo, los comentarios de los hinchas dejan al descubierto un fuerte malestar con la actitud de Quintero. ¿Lograrán en Cali llegar a una oferta que deje conforme al cuadro de Avellaneda?