Fue figura de Boca, jugó el Mundial 2018 y San Lorenzo lo quiere de refuerzo

San Lorenzo buscará dejar atrás un 2024 para el olvido. El equipo de Miguel Ángel Russo afrontará un difícil 2025 en el que solo disputará tres competencias: los Torneos Apertura y Clausura, y la Copa Argentina, donde se enfrentará a Sportivo Las Parejas en los 32vos de final. Sin embargo, las malas noticias no terminan ahí, ya que el Ciclón comenzó la pretemporada con varias bajas: Gastón Campi fue considerado jugador libre por falta de pago, Agustín Hausch y Santiago Sosa, futbolistas surgidos de las Divisiones Inferiores, fueron vendidos a Defensa y Justicia, Gastón Gómez regresó a Racing al finalizar su préstamo, y Nahuel Barrios fue cedido a Barracas Central. Además, Gonzalo Luján no se presentó a los entrenamientos del viernes y envió una intimación por el pago de una deuda de primas que asciende a 200 mil dólares.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el conjunto azulgrana, ya que hace unos días Emanuel Cecchini firmó contrato y se convirtió en el primer refuerzo de San Lorenzo. El futbolista de 28 años llegó en condición de libre, tras su paso por Audax Italiano de Chile, y regresará al fútbol argentino luego de haber jugado en Banfield y Unión.

Con la incorporación de Cecchini, el conjunto de Boedo sigue buscando jugadores para reforzar su plantel. En este sentido, puso su interés en un histórico futbolista argentino, figura de Boca y parte de la Selección Argentina que disputó el Mundial de Rusia 2018: Éver Banega. El mediocampista, actualmente en Newell's, es el objetivo principal de la dirigencia del Ciclón.

Éver Banega es el apuntado por San Lorenzo. (Foto: Archivo)

Según informó Leandro Alves, periodista que cubre el día a día de San Lorenzo para ESPN, el club inició las negociaciones tanto con el jugador como con la institución rosarina, ya que Banega tiene contrato con Newell's hasta finales de 2025. La posible llegada del exfutbolista de la Selección fue un pedido expreso de Russo a la dirigencia, quien presentó una lista con los jugadores que desea incorporar en este mercado de pases, y Banega figura en ella.

No obstante, la llegada del exjugador de Boca a San Lorenzo podría verse complicada debido a los problemas financieros del club. Las deudas pendientes podrían ocasionar que el Ciclón sea inhibido por la FIFA. Este escenario podría concretarse si Tigre, en relación a una deuda de 400 mil dólares pendiente desde 2019 por Lucas Menossi, realiza un pedido a la AFA. Si esto ocurriera, el Ciclón no podrá incorporar jugadores en este mercado de pases y Cecchini no podrá disputar partidos oficiales hasta que se regularicen los pagos.