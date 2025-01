El Perrito Barrios se va de San Lorenzo: en qué club argentino jugará a préstamo

San Lorenzo sufrió varias bajas al inicio de 2025. A pesar de haber incorporado a Emanuel Cecchini como único refuerzo, el equipo dirigido por Miguel Russo perdió a Gastón Campi, quien se declaró jugador libre debido a la falta de pagos; a Gastón Gómez, que regresó a Racing tras finalizar su préstamo; y Santiago Sosa y Agustín Hausch, que fueron vendidos a Defensa y Justicia.

Ahora, el Ciclón pierde a otro futbolista de cara a la nueva temporada, en la que solo afrontará tres competencias: los torneos Apertura y Clausura, y la Copa Argentina. Según informó el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, Nahuel "Perrito" Barrios, quien usaba la camiseta número 10, dejará San Lorenzo. El extremo izquierdo será cedido sin cargo y sin opción de compra a Barracas Central, club dirigido por Rubén Darío Insua.

El Perrito Barrios jugará en Barracas Central (Foto: Archivo)

Cuando Insua estuvo al mando del conjunto azulgrana, Barrios fue uno de los jugadores más destacados, participando en 91 partidos, en dondeo convirtió cinco goles y brindó ocho asistencias en la temporada 2023. Ese año, el Ciclón alcanzó las semifinales de la Copa Argentina (donde perdió ante Defensa y Justicia), terminó en la tercera posición de la Liga Profesional y clasificó nuevamente a la Copa Libertadores después de seis años.

Barrios se convierte en el quinto jugador que pasa de San Lorenzo a Barracas Central. Desde la llegada de Insua al club presidido por Matías Tapia, hijo de Chiqui Tapia, Barracas incorporó a Iván Tapia, Facundo Bruera (cedido sin cargo, quien marcó tres goles en 11 partidos con la camiseta del Guapo) y Carlos "La Roca" Sánchez, quien fue presentado recientemente como el nuevo mánager de la institución azulgrana. Además, en 2023, Siro Rosane paso del conjunto de Boedo al equipo de Olavarría y Luna.

Por otro lado, el pasado viernes, Gonzalo Luján, defensor surgido de las inferiores de San Lorenzo, no se presentó a la pretemporada y envió una intimación por el pago de una deuda de primas que asciende a 200 mil dólares. Aunque el monto adeudado corresponde a primas y no a salarios, lo que limita la intervención del gremio de futbolistas, Luján podría ser considerado como agente libre si la dirigencia no abona la deuda. Mientras tanto, Iker Muniain rechazó la oferta del Botafogo, lo que generó algo de alivio entre los hinchas del Ciclón. "Lo que se puede decir es que estoy aquí, ilusionado con comenzar una nueva pretemporada y reencontrarme con mis compañeros", expresó el jugador al regresar al país tras sus vacaciones en España.