El singular posteo de Leo Paredes en medio de las negociaciones con Boca: ¿se enfría su pase?

Mientras continúan las negociaciones entre Boca y Leandro Paredes por el contrato que el jugador ganaría en caso de aceptar ir al Xeneize, el mediocampista volvió a ser titular en la Roma. El campeón del mundo en Qatar 2022 disputó 60 minutos en la victoria que clasificó a la Loba a los playoffs de la UEFA Europa League, tras vencer 2-0 al Eintracht Frankfurt de Alemania. Sin embargo, al ser reemplazado, el argentino no ocultó su descontento con la decisión de Claudio Ranieri. Al abandonar el campo, se quitó los guantes, saludó a Cristante, quien ingresó por él, y mientras caminaba hacia el banco de suplentes, pateó furiosamente una botella de agua.

Al término del partido, un periodista del medio italiano Corriere dello Sport le preguntó si iba a seguir en el club. La reacción del futbolista de 30 años fue clara: lo miró y continuó su camino hacia el micro, eludiendo así una respuesta que pudiera definir si continuará o no en la Roma hasta el final de la temporada, tal como lo estipula su contrato.

Sin embargo, horas después del encuentro, el bicampeón de América con la Selección argentina publicó en su cuenta de Instagram imágenes del partido ante el equipo alemán, acompañadas de un mensaje que no ilusionó demasiado a los hinchas de Boca: “Una gran victoria en Europa League, felicitaciones a todo el equipo”, escribió Leo, junto a un emoji de un lobo, un brazo musculoso y destellos.

A ese posteo, ya en la mañana del viernes, le sumó una historia en la que se lo ve festejando la clasificación a los playoffs de la Europa League con el español Angeliño, autor del 1-0, acompañada por tres emojis: los corazones rojo y amarillo y una pelota de fútbol. ¿Señal de que se enfría su ida de la Roma a Boca?

Ranieri, entrenador del club italiano, habló en conferencia de prensa sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con el seis veces ganador de la Copa Libertadores: "No me interesan los rumores. Estoy muy feliz si se queda. Él sabe cuánto lo respeto. Me entristecería perder a un campeón del mundo y a una gran persona que, incluso cuando no jugaba, entrenaba junto a (Mats) Hummels a toda velocidad. Perdería un ejemplo para el grupo. Entiendo las necesidades de cada jugador y de cada familia, pero él no me ha dicho nada", aseguró el técnico.

La historia de Leo Paredes en medio de sus negociaciones con Boca. (Foto: @leoparedes20)

En cuanto a las negociaciones con el club de la Ribera, Paredes se comunicó por WhatsApp con Juan Román Riquelme, presidente de la institución boquense, y le expresó de manera clara su intención: "Román, quiero jugar en Boca. Quiero sumarme al plantel ahora. Me quedan dos días para salir de la Roma, jueves y viernes. ¿Por qué no resolvemos las diferencias y solucionamos esto por el bien de todos? Quiero jugar en Boca ahora".

El Xeneize, por su parte, le ofreció un contrato de dos millones de dólares por temporada, que representa el tope de salarios que tiene el club con Cavani, pero a su vez es una cifra considerablemente menor a los cuatro millones que percibe actualmente en el elenco italiano. Según pudo saber MDZ, el jugador pretendería un salario un poco mejor para volver ahora a Boca y están en negociaciones de última hora.