Qué dijo Montiel del "movete, River, movete" que sonó antes de su agónico gol: "Los entiendo porque..."

River sumó su primera victoria en el Torneo Apertura 2025, pero lejos estuvo de convencer. En un partido trabado y con pocas llegadas, el equipo de Marcelo Gallardo recién encontró el gol sobre el final gracias a Gonzalo Montiel, quien aprovechó un rebote en el palo tras un cabezazo de Paulo Díaz y sentenció el ajustado 1-0 ante Instituto en el Monumental.

El gol desató la euforia de los más de 85 mil hinchas presentes, pero no logró disimular la falta de juego del equipo. De hecho, en conferencia de prensa, Gallardo no esquivó el análisis y fue directo: “No me gustó en absoluto el partido que hicimos, no jugamos bien, no fluimos. Eso va a suceder, pero no me preocupa”.

"Movete, River, movete": el canto de la gente de River

Cuando promediaba el segundo tiempo, los hinchas de La Banda se hicieron sentir con el clásico cántico “Movete, River, movete”, dejando en claro que el rendimiento del equipo no terminó de conformar.

Qué dijo Montiel sobre el pedido de los hinchas

Luego del partido, el propio héroe de la jornada, también reconoció las dificultades que tuvo River en el encuentro. “Ellos hicieron un buen partido, no encontramos los pases que venimos entrenando, pero por suerte pudimos convertir en una de las últimas y nos quedamos con los tres puntos”, declaró Montiel en diálogo con TNT Sports.

Montiel entendió el mensaje: “Los hinchas lo viven así y nosotros tenemos que estar preparados. Vamos de a poco, seguimos creciendo y hoy le dimos una alegría a toda la gente que vino y cantó todo el partido”.

Ahora, River deberá enfocarse en su próximo desafío: el domingo 2 de febrero visitará a San Lorenzo en el Bajo Flores. Gallardo seguirá de cerca la evolución de Maximiliano Meza, quien dejó el campo en el primer tiempo por una molestia muscular.