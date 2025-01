La tajante autocrítica de Gallardo tras el triunfo agónico de River: "El equipo en su conjunto no funcionó bien"

Este miércoles, River Plate venció 1-0 como local a Instituto de Córdoba por la fecha 2 del Grupo B de la Liga Profesional. Tras el flojo empate en el debut ante Platense, necesitaba un triunfo que mejorara la imagen que dejó en Vicente López. Sin embargo, más allá de la victoria, volvió a dejar bastante que dejar en cuanto al funcionamiento y solamente un cabezazo agónico de Gonzalo Montiel al minuto 90 lo salvó de volver a quedarse con una amarga igualdad.

Con el gran plantel que conformó a partir de los últimos dos mercados de pases, se espera que el equipo pueda imponerse ante cualquier rival con autoridad. Pero, de momento, está demostrando más falencias que virtudes. Y no solamente es algo que se vea desde afuera, ya que el mismo Marcelo Gallardo lo reconoció en conferencia de prensa: "No me gustó el partido de hoy, en lo absoluto", admitió con total sinceridad.

La autocrítica de Gallardo por el flojo partido de River

"No fluimos, nos está costando soltarnos. Pero eso va a suceder, así que no me preocupa. Es mérito del rival hoy, que nos hizo jugar mal, nos hizo generar desconcierto y nos generó dificultad. Hizo un gran partido. No se metió atrás, fue agresivo, nos cortaron los circuitos y nos hizo jugar incómodos. Ganamos tres puntos y nada más que eso. Lo que vimos hoy no fue bueno", agregó el Muñeco a continuación, dándole crédito también a los dirigidos por Pedro Troglio.

E insistió con la autocrítica: "El equipo en su conjunto no funcionó bien y cuando sucede eso es mérito del rival y un poco desconcierto nuestro, de no saber cómo encontrar los caminos con mayor movilidad y frescura. Cuando no lo tenés, querés que el partido termine. Nos tocó ligar al final, muchas veces estos partidos no los ganás. Bienvenido sean los tres puntos y nada más que eso".

El análisis de Gallardo sobre el nivel del fútbol argentino

A su vez, analizó el nivel que tiene el campeonato local y resaltó lo difícil que es: "Los dos partidos de pretemporada me gustaron, tanto el de Chile como el de México. Sentí que la búsqueda que queremos tener es esa. Ahora nos costaron Platense e Instituto. El fútbol argentino tiene ese espíritu de competencia que no es fácil para nadie. Y más contra nosotros, va a ser así, hay que aceptarlo, asimilarlo, reconocerlo y, a partir de ahí, redoblar esfuerzos. Nadie va a regalarnos nada", sentenció Gallardo.