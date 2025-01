La picante ironía de Eduardo Domínguez sobre el mercado de pases de Estudiantes: "Te vas a dormir la siesta y..."

Desde que Foster Gillett desembarcó en Estudiantes, el club de La Plata se convirtió en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. La llegada de Cristian Medina tras ejecutar su cláusula de rescisión en Boca y las negociaciones por Rodrigo Villagra y Luciano Acosta han generado una ola de rumores incesantes sobre nuevos refuerzos.

En medio de este torbellino de versiones, Eduardo Domínguez no dudó en meterle ironía a la situación. “Estamos buscando un central, pero te vas a dormir la siesta y llega un jugador. Te vas a dormir y cuando desayunás, llegaron tres más”, lanzó con humor el DT, dejando en claro que la cantidad de nombres que circulan es incontrolable. Lo que no queda claro es a quién se refería el entrenador del León, si al millonario inversor Foster Gillet.o a la prensa.

El sarcasmo de Eduardo Domínguez

Más allá de los rumores, el entrenador aseguró que su enfoque sigue siendo el mismo: “Nosotros tenemos la tranquilidad de saber a qué apuntamos, cómo apuntamos y qué buscamos. Con las nuevas situaciones extrafutbolísticas que están pasando no me voy a meter, porque tengo que concentrarme en lo que sí puedo influir para generar el mejor contexto para el equipo”.

Con respecto a las últimas llegadas, sostuvo: "Estamos contentos con que Santi (Núñez) redebutó, vamos a poder contar con Ezequiel Piovi, esperamos que se pueda adaptar rápido". En el empate 0-0 frente al Globo se produjo el debut de Cristian Medina.

Ezequiel Piovi, el último refuerzo que sumó Estudiantes (Foto: @EdelpOficial).

Con respecto al mediocampista ex Boca, quien ingresó en el complemento, Domínguez fue claro: “La calidad que te da Cristian (Medina) no la voy a descubrir yo. Nos dio la frescura de tener más la pelota y descansar en campo rival, pero se ahogó enseguida, algo normal. Hay que tener paciencia y no apresurarse. Lo vemos muy entusiasmado con lo que el equipo puede generar para su contexto”.