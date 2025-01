El divertido “blooper” de Agustín Marchesín en su presentación en Boca

Boca Juniors presentó a su séptimo y último refuerzo de este mercado de pases; último hasta ahora, mientras se acrecienta el sueño de que regrese a Brandsen 805 Leandro Paredes. Luego del entrenamiento de la mañana, el presidente Juan Román Riquelme le dio la bienvenida oficial al arquero Agustín Marchesín, proveniente de Gremio, quien protagonizó un cómico "blooper".

En la sala de prensa del predio de Ezeiza, Marchesín dialogó con los medios y mostró su entusiasmo por llegar a Boca. Reconoció su fanatismo por el club y destacó a sus ídolos xeneizes de la infancia: “Esta oportunidad para mí es significativa. Román ha sido un ídolo de la infancia, de toda la vida. Es un sueño de chico, siempre atajé con la camiseta de Óscar (Córdoba). Para mí es un sueño estar acá”, aseguró el arquero.

Mirá el "blooper" de Marchesín

El ex Lanús también protagonizó un divertido momento cuando intentó explicar cuánto había soñado con la chance de atajar en Boca. “Siempre… siempre. A mí me llena de orgullo esta oportunidad que se me está dando, la verdad que me pone la piel de gallina, porque soy muy hincha de Boca”, declaró.

Tras algunas sonrisas en la sala de prensa y unos segundos, notó la involuntaria alusión a River y quiso corregirse. “No tomen mal lo de la piel de gallina… de pollo, bueno”, explicó, algo incómodo y entre risas. El flamante arquero xeneize luego recibió de parte del presidente Riquelme una camiseta y dio comienzo así a su ciclo en Boca, a los 36 años.

¿Cuándo podría debutar?

Marchesín se sumó a los entrenamientos con sus compañeros hace dos días y por eso no concentró para el partido ante Unión. Su estreno podría darse este domingo en la Bombonera frente a Huracán, a las 19.15, por la 3º fecha del Torneo Apertura, y a eso se refirió el entrenador Fernando Gago luego del empate 1-1 contra el Tatengue el último miércoles: “Todavía no ha entrenado bien con el equipo completo. Veremos mañana y el viernes. A partir de eso, veremos quién está para atajar”.