San Lorenzo no tiene paz: un jugador no se presentó a la pretemporada y pide quedar libre por falta de pago

El arranque de la pretemporada 2025 no empezó con buenas noticias para San Lorenzo. Gonzalo Luján, defensor surgido de las inferiores del club, decidió no presentarse a los entrenamientos y envió una intimación por el pago de una deuda de primas que alcanza los 200 mil dólares.

La situación financiera no es nueva en el Ciclón, pero este caso en particular podría complicarse aún más. Si bien el monto adeudado corresponde a primas y no a salarios, lo que limita la intervención del gremio de futbolistas, el jugador podría solicitar la libertad de acción si no recibe el pago en los próximos días.

Según fuentes cercanas al club, la dirigencia planea saldar la deuda para luego concretar el préstamo con cargo y con una opción (cercana a los 4 millones de dólares) al Inter Miami de Lionel Messi, ya que el flamante DT Javier Mascherano lo conoce por su paso en la Selección argentina sub 23.

Gonzalo Luján en unas de las prácticas de la Selección argentina Sub 23 junto a Messi. Foto: IG Gonzalo Luján.

Luján atraviesa un momento difícil no solo desde lo contractual, sino también desde lo futbolístico. Su rendimiento en la última Liga Profesional lo alejó del apoyo de los hinchas, quienes lo despidieron con silbidos tras el partido contra Tigre, donde fue expulsado. Este conflicto agudiza su distanciamiento del plantel y la institución.

En medio de este panorama, San Lorenzo tuvo un pequeño alivio con la presencia de Iker Muniain en la Ciudad Deportiva. El volante español desestimó una jugosa oferta de Botafogo y aseguró estar enfocado en el proyecto del equipo. Además, el primer refuerzo del mercado, Emanuel Cecchini, se sumará en los próximos días tras firmar contrato hasta diciembre de 2025.

El vasco Muniain recibió una oferta de Botafogo, pero confirmó que se queda en San Lorenzo. (FotoBaires).

El conflicto con Luján pone de manifiesto las tensiones que enfrenta el club en un mercado de pases en el que necesita reforzar el plantel. Miguel Ángel Russo confía en que la dirigencia resolverá esta situación y podrá enfocarse en los aspectos deportivos, aunque el arranque de la pretemporada ya dejó señales de las dificultades que deberán superar.