Latorre lanzó una lapidaria crítica contra Fernando Gago y lo comparó con un ex DT de River: "Es reduccionista, erróneo y..."

Diego Latorre no se guardó nada y lanzó una dura crítica contra Fernando Gago tras el empate sin goles de Boca ante Argentinos Juniors en el inicio del Torneo Apertura. El exfutbolista y actual comentarista de ESPN cuestionó la manera en la que el DT Xeneize plantea los partidos y lo acusó de priorizar la táctica por encima del talento individual de los jugadores.

Qué dijo Latorre sobre Gago como DT de Boca

"Me parece reduccionista, erróneo y va en contra del jugador, lo limita. Va en contra de la realidad, de lo que pasa en un partido de fútbol", disparó Latorre en su análisis. Para el ex Boca, esta "nueva corriente de entrenadores" cree que puede ganar los partidos desde el pizarrón y no desde la capacidad de los futbolistas.

Pero Gago no fue el único apuntado. Latorre también comparó su estilo con el de Martín Demichelis, ex DT de River. "Si no se saca eso de ‘yo gano en el pizarrón’, entrás en un terreno complicado. Le pasó a Demichelis, que hablaba de modelos y su equipo no daba tres pases seguidos", sostuvo con contundencia.

Además, Gambetita reforzó su idea y afirmó que este enfoque afecta el desarrollo del equipo: "El entrenador tiene que ser servicial, ayudar a que el jugador crezca, no ponerse por encima de él. Creen que ellos ganan los partidos, cuando en realidad los protagonistas son los futbolistas".

Las declaraciones de Latorre generaron un fuerte revuelo en el ambiente futbolero, ya que no es común escuchar críticas tan directas a un DT de Boca en un incipiente ciclo. Ahora, la presión sobre Gago crece y el tiempo dirá si su estilo logra consolidarse o si las dudas que plantea Latorre terminan haciéndose realidad.

Latorre y su huella en Boca

Diego Latorre dejó su marca en Boca desde su debut en 1987, cuando fue descubierto por un ojeador y saltó directamente a Primera sin pasar por las inferiores. En sus dos ciclos con el Xeneize, disputó 242 partidos, convirtió 77 goles y sumó tres títulos internacionales: la Supercopa Sudamericana 1989, la Recopa Sudamericana 1990 y la Copa Máster 1992. Además, fue el máximo goleador del Torneo Clausura 1992.