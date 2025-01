Echaron al DT de la Sub 20 de Paraguay tras un cruce con la prensa y luego de que Chilavert lo liquidara

Calificar a la situación de insólita es poco. La Selección de Paraguay Sub 20 perdió a su entrenador en medio del torneo Sudamericano de la categoría. El argentino Aldo Pedro Duscher fue despedido por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) luego de la dura derrota 6-0 ante Uruguay. El anuncio llegó este martes por la noche y dejó a la Albirroja sin técnico en plena competencia.

El comunicado que emitió la Asociación Paraguaya de Fútbol despidiendo al DT argentino.

El cruce con la prensa y la polémica

#CardinalDeportivo Después de las declaraciones desacertadas a la prensa, Aldo Pedro Duscher dejó de ser el entrenador de la selección paraguaya que participa del Sudamericano Sub 20 que se juega en Venezuela.



Paraguay fue goleado 6-0 por Uruguay en el partido del lunes. Mañana… pic.twitter.com/mgOE0lUATX — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 29, 2025

Antes de su salida, Duscher protagonizó un fuerte cruce con periodistas del programa Cardinal Deportivo. Durante una entrevista, acusó a los medios de disfrutar de las crisis y elevó el tono de la discusión. “A mí no me grites porque si no vas a tener problemas”, advirtió en plena transmisión.

“A ustedes les gusta el quilombo y eso vende más, pero no les quepa la menor duda, y también le hablo a la gente de Paraguay, que este equipo va a dejar la vida hasta el final porque mi forma de trabajo es así”, soltó Duscher.

A partir de allí, los periodistas se sintieron ofendidos y salieron al cruce desmintiendo el deseo de ver perder a Paraguay, elevando el tono de la discusión. “Vos tenés que hacer preguntas positivas, constructivas. A mí no me grites porque si no vas a tener problemas. Primero que todo, respeto. Si no se termina la nota acá”, llegó a amenazar el entrenador.

Chilavert apuntó contra Duscher

El histórico arquero paraguayo José Luis Chilavert no tardó en criticar la gestión del entrenador. “¿Qué ha hecho Aldo Duscher por el fútbol paraguayo?”, cuestionó en una entrevista. Además, responsabilizó al presidente de la APF, Robert Harrison, por la situación de la selección juvenil.

“La culpa es de Robert Harrison, es consecuencia de todo lo que se hace mal en la Selección de Paraguay. ¿Qué hicieron ellos? No son técnicos, no son formadores, no tienen la capacidad ni la calidad de los jugadores”, opinó Chila.

La APF encontró rápido el reemplazo

Tras la salida de Duscher, la dirigencia paraguaya tomó una rápida decisión para cubrir el puesto. Antolin Alcaraz, exjugador de Wigan y Everton, entre otros, sera nuevo DT de la Selección de Paraguay Sub 20. Sin tiempo que perder y con el torneo en curso, el flamante entrenador debutará este miércoles frente a Venezuela, nada menos que el local.

Antolín Alcaraz, uno de los históricos del mundial Sudáfrica uD83CuDDFFuD83CuDDE6 2010, gran persona y profesional, toma el mando de la Albirroja uD83CuDDF5uD83CuDDFE sub20



Primera experiencia de Antolín como DT



¡Que sea con éxitos! pic.twitter.com/7fMNVsNunS — Alvaro Aponte (@alvaroapontec) January 28, 2025

La Albirroja había comenzado el Sudamericano con una victoria 2-1 ante Perú, pero tras la fecha libre sufrió una dura caída frente a Uruguay por un lapidario 6-0. A pesar del golpe, el equipo sigue con chances de clasificar al hexagonal final.