La cruda confesión de Jonás Gutiérrez sobre el cáncer que superó: "No tuve miedo a morir, pero sí a lo desconocido"

En los últimos días se conoció una noticia que sorprendió en el mundo del fútbol: Jonás Gutiérrez, surgido en Vélez y parte del plantel argentino que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010, regresaría al fútbol. El Galgo, a los 41 años, representará al club amateur Las Toninas; y antes de encarar este nuevo desafío en su vida habló a corazón abierto.

“Siempre que mi cabeza no estaba bien, vine aquí. El mar y el fútbol son mi cable a tierra”, le dijo Jonás al medio español Relevo para explicar su vínculo con la ciudad costera en donde compite Las Toninas. “El técnico me preguntó si quería sumarme, y acepté. Es una forma de devolver el cariño de la gente y del lugar que tanto me ha dado”.

Gutiérrez también se refirió a un momento que fue bisagra en su vida: en 2014, cuando era jugador del Newcastle de la Premier League, fue diagnosticado con un cáncer testicular. A los 34 años, debió enfrentarse a una quimioterapia, pero pudo recuperarse y extender su carrera siete años más.

“Siempre trato de buscarle el lado positivo a las situaciones, por más difíciles que sean”, se sinceró Jonas. Y contó intimidades de aquella dura época: “No tuve miedo a morir, pero sí a lo desconocido. La quimioterapia fue difícil, pero agradezco que el fútbol me preparó físicamente para soportarla. Aprendí a disfrutar cada día y agradecer cada mañana”.

Jonás tuvo el privilegio de ser entrenado por Maradona y liderado por Messi. (Foto: archivo)

El Galgo también habló de dos leyendas del deporte argentino a las que conoce bien: Diego Armando Maradona, que lo dirigió en la Selección argentina y lo llevó a un Mundial, y Lionel Messi, excompañero suyo. “El Diego tenía una capacidad de resiliencia increíble. Aprendí mucho de él, sobre todo de cómo siempre se levantaba de los momentos más oscuros”.

Sobre el actual capitán argentino, expresó: “Nunca vi a alguien con su visión y habilidad. Está en otro nivel, incluso comparado con jugadores de élite como (Ángel) Di María o (Sergio) Agüero”. A los 41 años, Jonás Gutiérrez vuelve al fútbol. Con renovada experiencia y la resiliencia de siempre.