Lo apodaron el "Riquelme del Ascenso" y será el cuarto refuerzo de Racing

Racing Club está a un paso de cerrar su cuarta incorporación en este mercado de pases. Apodado el "Riquelme del Ascenso" por su calidad técnica, Adrián "Toto" Fernández será jugador de la Academia en un acuerdo que ya está arreglado de palabra entre las partes. El mediocampista creativo, que viene de jugar en Peñarol de Montevideo, llegará como una apuesta a futuro.

El club de Avellaneda acordó con San Telmo, dueño del pase, un préstamo de un año con dos opciones de compra por el 80% de la ficha: una de 800.000 dólares en julio de 2025 y otra de 1.100.000 dólares para diciembre del mismo año. Además, Peñarol, que tenía cedido al jugador desde mediados de 2024, recibió un resarcimiento económico y conservará un porcentaje del pase para una futura venta.

Toto Fernández no logró continuidad en el Carbonero, donde apenas disputó tres partidos, incluyendo minutos en el 4-0 contra The Strongest por la Copa Libertadores. Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, confirmó las negociaciones y destacó que "Racing es un buen destino para que el jugador tenga los minutos que aquí no pudo conseguir".

El mediocampista de 22 años había sido un deseo de Racing en el mercado anterior, pero terminó emigrando a Uruguay. Ahora, con una oportunidad renovada, se espera que en los próximos días pase la revisión médica para sumarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Gustavo Costas.

El Toto deslumbró en la Isla Maciel

El mediocampista creativo deslumbró en San Telmo, donde sus actuaciones lo hicieron ganarse el apodo de "el Riquelme del Ascenso" por su calidad y habilidad para generar juego. Ese desempeño destacado llamó la atención de varios clubes de Primera División, incluyendo Racing, que ahora lo sumará a sus filas.

En este mercado de pases, la dirigencia encabezada por Diego Milito ya cerró tres incorporaciones: Matías Zaracho, Adrián Balboa e Ignacio Rodríguez. Con Zaracho, la Academia adquirió el 50% restante de su ficha, mientras que compró el 70% del pase de Balboa y el 50% de Rodríguez. Además de la inminente llegada de Fernández, Racing avanza en las negociaciones por Richard Sánchez, el volante central del América de México.