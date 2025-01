La llamativa confesión de Matías Rojas sobre su agónico gol para el empate de River: “Antes del partido pedí…”

El debut de River en el Torneo Apertura no fue el esperado. Tras un gran mercado de pases, en el que incorporó a siete refuerzos —dos de ellos campeones del mundo con la selección argentina—, y con dos importantes victorias ante la Universidad de Chile y la selección mexicana, el equipo de Marcelo Gallardo, con cuatro de estos refuerzos en el once inicial, empató 1-1 en su visita a Platense, en Vicente López. De esta forma, el Millonario no pudo sumar de a tres, a diferencia de otros grandes como San Lorenzo, Racing e Independiente.

El partido comenzó con un claro dominio del elenco de Núñez, pero a los 13 minutos, el Calamar abrió el marcador. Tras un tiro libre ejecutado por Vicente Taborda, Ignacio Vázquez, capitán del conjunto local, desvió la pelota. Su remate, sin embargo, fue demasiado centrado. En ese momento, Franco Armani cometió un error insólito: no pudo controlar el balón, que se le escapó y terminó entrando al arco, lo que permitió al Calamar adelantarse en el marcador.

La llamativa confesión de Matías Rojas tras su gol ante Platense

A partir de ese gol, el encuentro se emparejó, aunque el arquero campeón del mundo tuvo dos intervenciones clave para mantener a su equipo en el partido. A falta de cinco minutos para el final, River logró el empate gracias a un cabezazo de Matías Rojas, quien aprovechó un error en la salida del arquero Juan Pablo Cozzani. El mediocampista paraguayo, uno de los nuevos refuerzos de River, había ingresado apenas dos minutos antes, en reemplazo de Gonzalo Montiel, y en una de las primeras pelotas que tocó, la mandó a guardar y selló el 1-1 final.

Tras el encuentro, el autor del gol habló con los medios y, de manera sorprendente, reveló un pequeño detalle sobre su primer tanto: "Lo intuí. Antes del partido pedí tener intuición. Antes de que Pablo tirara el centro, sentí que debía meterme al área", confesó. Luego analizó el desempeño del equipo: "Nos preparamos para ganar. Hicimos una pretemporada extraordinaria. Queríamos arrancar bien, pero conseguimos un empate. El campo influye, pero no es excusa, entendiendo lo que entrenamos. Hicimos las cosas bien dentro de nuestras posibilidades. Nos costó encontrar el pase filtrado, y el bote del balón también nos complicó. Lo que normalmente hacemos a un toque, acá lo tuvimos que hacer en tres".

Gallardo habló en conferencia de prensa. (Foto: Archivo)

Por su parte, Gallardo también dio su opinión sobre el encuentro y tranquilizó a los hinchas millonarios: "No me preocupa lo de hoy. Lo que debemos aprender es a adaptarnos a este tipo de partidos difíciles. No ganamos ni jugamos como hubiésemos querido, pero no tengo ninguna duda de que, con el correr de los partidos, vamos a mejorar", comentó. En la segunda fecha del torneo, River se enfrentará a Instituto en condición de local, luego visitará a San Lorenzo y más tarde recibirá a Independiente.