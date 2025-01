La divertida frase de Juan Román Riquelme para presentar a Carlos Palacios: "Al fin lo veo..."

Boca comenzó el 2025 con el pie derecho. Tras vencer a Juventude por 2-0 en un amistoso en San Nicolás, el equipo dirigido por Fernando Gago debutó en la Copa Argentina con una contundente goleada 5-0 ante Argentino de Monte Maíz, en Santa Fe. Con goles de Zeballos, Merentiel, Janson, Giménez y Zenón, el Xeneize fue una topadora frente al equipo del Federal A y consiguió su clasificación a la próxima instancia, donde espera por Atlético Tucumán o All Boys.

En sus dos primeros partidos del año, el conjunto boquense le dio rodaje a algunos de los nuevos refuerzos, como Ander Herrera y Carlos Palacios. Este último disputó ambos encuentros y se mostró muy activo durante el tiempo que estuvo en cancha. Este jueves, acompañado por el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, el extremo chileno fue presentado ante los medios.

La sorprendente frase de Riquelme para presentar a Palacios

Antes de que ofreciera sus primeras declaraciones como nuevo futbolista de Boca, Riquelme lo presentó con una sorprendente frase de bienvenida: "Estamos muy contentos de estar presentando a Carlos como jugador de Boca. Tuvimos mucho trabajo y teníamos ganas de presentar a los muchachos de a uno. Estoy muy feliz de que al fin lo veo jugar con la camiseta de Boca, para mi es maravilloso. Sabe que lo quiero mucho, que lo admiro mucho. Hemos intentado más de un año, se que el quería jugar en este club e hizo mucha fuerza para jugar con nosotros", expresó Juan Román, quien luego se retiró, dejando al chileno solo para responder a las preguntas de la prensa.

Por su parte, el extremo habló sobre su llegada al club de la Ribera: “Jugar aquí es algo inolvidable, algo que no tiene precio. Quería venir, estar aquí, los dos partidos me sirvieron muchísimo y tenía muchas ganas de jugar en Boca. Me siento cómodo como interno, detrás del 9 o de extremo, puedo desempeñarme en varias posiciones, y me siento bien en todas. No tengo problema en donde me toque jugar, siempre daré lo mejor de mí."

La felicidad de Palacios tras su llegada a Boca

En cuanto a su posible debut en La Bombonera el próximo domingo ante Argentinos Juniors por la primera fecha del Torneo Apertura, comentó: "Debutar en La Bombonera es algo maravilloso. Nunca pude jugar allí, fue una locura cuando fui a ver el partido contra Independiente. Ayer tenía muchas ansias de jugar y espero que el domingo se dé mi debut y podamos llevarnos los tres puntos, que es lo más importante."

Por último, el chileno destacó la impresionante hinchada de Boca, que lo dejó sorprendido, y cuál es su sueño con el Xeneize: "Lo que más me impactó fue la gente, la locura que genera Boca, es algo que no tiene precio. Llegué a las 7:30 y ya había 30 personas afuera. Fue una locura lo que vivimos en San Nicolás y en Santa Fe. Me tocó ver a muchos niños, todos con el mismo sueño: vernos campeones. Mi sueño es ganar la Copa Libertadores, y con el grupo que tenemos, no estamos lejos."

Palacios, la gente y su sueño en Boca