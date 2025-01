La confesión de un histórico futbolista de River sobre su renovación en el club: "Yo me quería..."

River volvió a demostrar su jerarquía al vencer 2-0 a la Selección mexicana, con golazos de Giuliano Galoppo, uno de los flamantes refuerzos, y Miguel Ángel Borja en el Estadio Más Monumental. Además, con la victoria 2-1 ante la Universidad de Chile en Concepción, el equipo de Marcelo Gallardo cerró de manera impecable una excelente pretemporada y un gran mercado de pases, en el que incorporó a siete refuerzos.

Ahora, el Millonario tiene la vista puesta en el debut del próximo sábado a las 21:30 contra Platense por el Torneo Apertura. Con la necesidad de definir su primer once oficial del año, el Muñeco optó por darle más rodaje a los nuevos jugadores en los dos partidos de preparación, y algunos ya demostraron estar a la altura de lo que exige River. No obstante, el técnico también mantendrá la base del equipo, contando con algunos históricos del club como Gonzalo "Pity" Martínez, Franco Armani y Borja.

Lanzini brindó detalles sobre su charla con Gallardo en el tema de la renovación

En la previa del partido contra el combinado mexicano, Manuel Lanzini, uno de los históricos del club, habló con los medios y reveló detalles sobre su renovación con River. El mediocampista, autor del gol del 1-0 ante Boca en La Bombonera por la Liga Profesional, explicó cómo vivió la decisión de seguir en Núñez: "La charla con Gallardo fue muy fácil, además de linda y tranquila. Las cosas fueron simples, no había mucho que hablar. Yo me quería quedar y él también quería que me quede, así que nos pusimos de acuerdo rápidamente", confesó.

Lanzini también se refirió a la llegada de los refuerzos y a los objetivos del equipo para este 2025: "Es lindo que vuelvan chicos de la casa, eso genera una gran alegría en la hinchada. Con respecto a los objetivos, esperamos cumplir con todos los que nos hemos propuesto. Este partido será importante para ver cómo estamos, ya que nos hemos preparado mucho desde lo físico", expresó el volante ofensivo.

Desde su regreso al Millonario, Manu no tuvo el año esperado. Jugó 28 partidos en distintas competencias, pero solo fue titular en 8 ocasiones. A pesar de ello, su gol en el Superclásico ante Boca, que resultó de gran importancia, fue uno de los momentos destacados de su temporada. Además, dio una asistencia y recibió dos tarjetas amarillas. Aunque Gallardo lo puso en el once inicial en solo 4 partidos desde su retorno, el técnico lo tuvo en cuenta como una de las principales variantes desde el banco de suplentes.