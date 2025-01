El tremendo elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez tras el triunfo por Champions: "No tengo duda de que..."

Julián Álvarez se está consolidando poco a poco como una de las grandes figuras del Atlético de Madrid. La Araña, quien no tuvo el mejor de los comienzos en el conjunto colchonero, se erigió como el héroe en el histórico triunfo por 2-1 ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, correspondiente a la séptima jornada de la Champions League, que dejó al Atlético a un paso de los octavos de final.

El delantero, campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina, anotó un doblete (52’ y 91’) que le dio los tres puntos a los dirigidos por Diego Simeone. Al finalizar el partido frente a los alemanes, el técnico argentino no escatimó en elogios hacia el exfutbolista de River y dejó claro que, con el tiempo, será una pieza clave en la historia del club: "Tiene una experiencia increíble. Es un jugador con un gran presente y un futuro aún mejor. Ojalá podamos seguir ayudándole como equipo, y que continúe con la humildad que lo caracteriza para seguir corriendo, trabajando y luchando por todo. No tengo ninguna duda de que, con los años, ocupará un lugar especial en este club."

Los goles de Julián Álvarez en el triunfo ante el Bayer Leverkusen por Champions

Por otro lado, Simeone analizó el partido: "Es un encuentro que la gente que lo vio recordará", afirmó el Cholo. "Ellos fueron mejores en la primera parte. No nos dejaron tener el balón. Un equipo jugó y el otro no pudo entrar en el partido. Lo que sucedió en la segunda parte no es casualidad, el equipo lo ha hecho en otros partidos. Empatamos, ellos se quedaron con un jugador menos, y sentimos que podíamos ganar. Aprovechamos la oportunidad que tuvimos y nos quedamos con un triunfo emotivo. Es un momento muy bonito para nuestra afición", concluyó.

Otro de los que llenó de elogios a Julián fue su compatriota y amigo, Rodrigo De Paul. El Motorcito, uno de los grandes emblemas de la Scaloneta, se refirió al excelente momento que vive La Araña en el conjunto madrileño: “Me pone muy feliz por Juli, él se lo merece y también todo el equipo. Jugamos un partido espectacular contra un rival que pierde muy poco, y especialmente, con uno menos. Demostramos la humildad y el hambre que tenemos.”

De Paul llenó de elogios a Julián Álvarez

Con la victoria ante el Bayer Leverkusen, el Atlético de Madrid quedó a un paso de clasificar a la siguiente instancia de la Champions. En la última jornada, visitará al Red Bull Salzburgo en Austria, y si suma los tres puntos, accederá directamente a los octavos de final. Sin embargo, en caso de empate o derrota, dependerá de otros resultados.