El gran análisis que hizo Miguel Ángel Russo sobre la pretemporada de San Lorenzo

San Lorenzo cerró la Serie del Río de la Plata con una victoria por penales ante Independiente del Valle. Tras empatar 0-0 en los 90 minutos, el Ciclón fue más certero en la definición desde los once pasos, imponiéndose 5-4. De este modo, con el triunfo sobre el conjunto ecuatoriano, el equipo de Miguel Ángel Russo logró ganar los tres partidos de pretemporada en Uruguay: 1-0 ante Nacional, 1-0 ante Peñarol y 0-0 (5-4) frente a IDV.

Al finalizar el encuentro, el técnico del conjunto azulgrana dialogó con los medios presentes y destacó la gran pretemporada realizada por su equipo, poniendo énfasis en el esfuerzo colectivo y, especialmente, en la ausencia de lesiones: "Nos tocó enfrentar a rivales complicados. Afortunadamente, no nos convirtieron ningún gol, lo cual es positivo. Hay que seguir trabajando y buscando mejoras. Valoro mucho el esfuerzo tanto de los jugadores más experimentados como de los más jóvenes, quienes se están adaptando. Jugar tres partidos en seis días es exigente, pero lo que más me satisface es que no tenemos lesionados. A partir de ahí, debemos seguir trabajando para mejorar en muchos aspectos, ya que el fútbol argentino es diferente."

Russo hizo un análisis de la pretemporada del Ciclón

El entrenador también se refirió al mercado de pases y a las posiciones en las que San Lorenzo busca reforzarse antes de que cierre la ventana de transferencias: "Queda una semana para seguir trabajando. No hemos dejado de buscar refuerzos, pero tampoco puedo traer un delantero de 4 millones de dólares, hay que ser claros. Estamos buscando opciones y esperamos acertar en la elección, ya que necesitamos incorporar a alguien a préstamo, ya que no podemos realizar compras."

En otro orden, Miguelo analizó la posible llegada de Keylor Navas al Ciclón, aunque parece que el costarricense tiene todo encaminado para llegar a Newell's. No obstante, el técnico prefirió restar importancia a las negociaciones y expresó: "No me preocupo por eso. Tuve alguna información, pero nada más. Lo más importante es el día a día con los jugadores." Además, brindó todo su apoyo a Orlando Gill, una de las figuras de San Lorenzo en la pretemporada: "Hemos respaldado mucho a Orlando. Le hemos brindado muchas oportunidades y está muy bien. Hace diez días le dije que iba a ser el arquero titular, y estamos trabajando con él. Ahora, lo importante será atravesar estos cuatro meses de la mejor manera."

Russo explicó la situación de San Lorenzo en el mercado de pases

Tras concluir una exitosa pretemporada en Uruguay, San Lorenzo ya tiene la mente puesta en el Torneo Apertura, donde debutará el próximo sábado ante Talleres en el Nuevo Gasómetro, a las 17:00. Será un encuentro exigente frente al equipo dirigido por el Cacique Medina, que llega de disputar el título de la Liga Profesional junto a Huracán y Vélez.