Miguel Ángel Russo analizó el triunfo de San Lorenzo ante Peñarol: “Hay que seguir…”

Miguel Ángel Russo está satisfecho, y la razón de su felicidad es que San Lorenzo volvió a ganar en la Serie del Río de la Plata. El conjunto azulgrana, que había superado por la mínima a Nacional de Uruguay el lunes pasado en el Gran Parque Central, derrotó 1-0 a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, con un golazo de Matías Reali a los 58'. De este modo, el Ciclón se perfila de la mejor manera para encarar el Torneo Apertura, donde debutará el próximo sábado a las 17:00 en el Nuevo Gasómetro, enfrentando a Talleres de Córdoba.

Previo a ese encuentro, el equipo de Russo se medirá el próximo lunes con Independiente del Valle de Ecuador, para cerrar su serie de amistosos. Tras la victoria sobre el Manya, el DT del Ciclón analizó el partido y dejó en claro que hay aspectos por mejorar de cara al debut contra la T: "Estoy contento por muchas cosas, pero principalmente porque, a pesar de no haber hecho lo que yo buscaba, mantuvimos el orden y la estructura, y eso es muy importante", expresó.

Russo analizó el triunfo de San Lorenzo

Luego añadió: "Este triunfo nos viene bien porque nos da más confianza, pero hay que seguir trabajando. Ganar siempre es positivo, ahora debemos corregir errores, analizar las formas y recuperar a los que están fatigados. No es fácil jugar tres partidos en seis días contra rivales como Nacional y Peñarol… yo valoro mucho eso, aunque tal vez algunos no lo vean así. Sé que tenemos que mejorar en varios aspectos, pero vamos ganando confianza y creyendo en nosotros mismos, que es lo más importante".

Por otro lado, el entrenador se refirió a la posible rotación de cara al partido contra Independiente del Valle: "Veremos si rotamos. Creo que todos necesitan jugar, y no hay nada más lindo que eso. Estamos reduciendo las cargas en los entrenamientos, enfocándonos más en lo táctico y en el análisis de video, pero la idea es seguir jugando. Cuanto más juegas, mejor estás. No le temo a posibles complicaciones. No todos pueden jugar 90 minutos en tres partidos en seis días, pero iremos rotando y buscando lo que necesitamos porque enfrente tendremos a otro rival muy difícil", sentenció.

San Lorenzo venció a Peñarol con un golazo de Matías Reali. (Foto: Archivo)

Finalmente, Russo habló sobre la posible llegada de Keylor Navas, histórico arquero del Real Madrid y la selección de Costa Rica, y su deseo de contar con él en el plantel: "Si tiene que suceder, va a suceder. No lo descarto, pero para este tipo de cosas hay que tener calma. No es algo que se resuelva de un día para el otro y no es fácil", explicó. Y agregó: "Miren el currículum de Navas, el lugar donde jugó y los logros que obtuvo, y verán si no me gustaría tenerlo en el equipo". Sin embargo, también dejó en claro: "No nos limitamos solo a esto, estamos buscando refuerzos en todas las líneas", concluyó.