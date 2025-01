La respuesta de Gonzalo Montiel al ofrecimiento de River para volver al club

River comenzó el 2025 de la mejor manera posible. Además de la llegada de Gonzalo Tapia y la vuelta de Lucas Martínez Quarta, futbolista surgido de las Inferiores del Millonario y proveniente de la Fiorentina de Italia, este jueves se confirmó el regreso más esperado por los hinchas de River: Enzo Pérez vuelve al club de Núñez. El campeón de la Copa Libertadores en Madrid arribó con el pase en su poder. De esta manera, el Millonario ya sumó a tres refuerzos de cara a la nueva temporada, en la que deberá disputar cinco competiciones: Copa Libertadores, Mundial de Clubes, los torneos Apertura y Clausura, y la Copa Argentina.

Más allá de las llegadas de Tapia, Martínez Quarta y Enzo Pérez, River aún no se retiró del mercado de pases. La semana pasada inició una negociación por otra figura de renombre que salió del club: Gonzalo Montiel. El lateral derecho, autor del penal que le dio a la Selección argentina su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022, es uno de los deseos de Marcelo Gallardo, quien ya se puso en contacto con Cachete y le expresó su interés en contar con él.

Montiel le dio el visto bueno a River. (Foto: Archivo)

Luego de que la Justicia lo sobreseyera en una causa por presunto abuso sexual, el futbolista del Sevilla le dio el visto bueno a la CD de River para regresar y el club millonario comenzó a negociar con la institución andaluza. En los últimos mercados de pases el club de Núñez ya había intentado repatriar a Montiel, pero Cachete siempre respondía que no era el momento, algo que esta vez cambió.

Este mercado de pases podría ser la vencida para River, ya que hay dos razones para que Montiel regrese al club. En primer lugar, porque el defensor de 27 años no es considerado en el equipo español (disputó solo ocho partidos desde su retorno al Sevilla, en los que convirtió un gol, luego de su paso por el Nottingham Forest en el segundo semestre del año). El segundo punto es que el Sevilla busca desprenderse de su ficha debido a problemas con el Fair Play Financiero.

No obstante, el equipo de Gallardo no es el único que tiene en su radar a Montiel. Además de clubes del Viejo Continente, cuyos nombres no trascendieron públicamente, otras dos instituciones de Sudamérica están tras los pasos del lateral derecho del Sevilla. El primero es el São Paulo de Brasil y el otro es el Monterrey de México, dirigido por Martín Demichelis, y rival del equipo del Muñeco en el Mundial de Clubes.