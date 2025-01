La fulminante respuesta de Rodri a Cristiano Ronaldo tras las críticas por su Balón de Oro: "Me imagino que él..."

Vinícius fue uno de los mejores futbolistas de 2024. Se coronó campeón de la Champions League, La Liga, la Supercopa de España y la Copa Intercontinental con el Real Madrid. Además, fue galardonado como el mejor jugador del año en los Premios The Best y en los Globe Soccer Awards. Sin embargo, en la gala del Balón de Oro, el prestigioso premio otorgado por la revista France Football al mejor futbolista del año, el crack brasileño terminó en segundo lugar, mientras que el flamante ganador fue Rodri Hernández, futbolista del Manchester City y campeón de la Eurocopa con España.

La decisión de premiar al volante español generó controversia en el mundo del fútbol, y uno de los que expresó su desacuerdo públicamente en la gala de los Globe Soccer Awards fue Cristiano Ronaldo, quien ha ganado el Balón de Oro en cinco ocasiones. "Vinícius debería haber ganado el Balón de Oro. Rodri también lo merecía, pero Vinícius ganó la Champions y marcó en la final. Para mí, otras cosas no son tan relevantes. Cuando alguien lo merece, hay que elegir al justo ganador. En mi opinión, no me importa decirlo, fue injusto", afirmó el portugués.

Cristiano se mostró disconforme con el ganador del Balón de Oro. (Foto: Archivo)

Ante las declaraciones de CR7, Rodri no tardó en responder de manera fulminante: "Él (Ronaldo) sabe mejor que nadie cómo funciona este premio y, sobre todo, cómo se elige al ganador. Este año, los periodistas que votaron consideraron que yo debía ganar el premio. Probablemente, estos mismos periodistas fueron los que en algún momento votaron para que lo ganara él, y me imagino que entonces sí estaría de acuerdo", comentó el mediocampista del Manchester City en diálogo con el diario español As.

Por otro lado, el volante español también habló sobre su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que sufrió en septiembre durante un partido ante el Arsenal por la Premier League: "Soy una persona que se recupera bien y tengo una gran mentalidad positiva. Me dijeron que lo más importante durante la recuperación era estar fuerte mentalmente. Por suerte, todo está yendo muy bien. Claro que quiero volver a jugar esta temporada", detalló.

Rodri cruzó a CR7 tras sus críticas. (Foto: Archivo)

El Manchester City volvió a respirar al vencer el sábado por 2-0 al Leicester y romper una racha de cinco partidos sin victorias. Sin embargo, considerando cómo va la temporada, resulta complicado ver a los Ciudadanos peleando en los tres frentes: Premier League, Champions League y FA Cup. En la liga inglesa se encuentran en la sexta posición, en zona de clasificación a Europa League y a 14 puntos del líder, el Liverpool. En la Champions, con el nuevo formato, ocupan el puesto 22, fuera de los ocho primeros que avanzan directamente a octavos de final, y se dirigen hacia los dieciseisavos, donde juegan los equipos clasificados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto, con dos jornadas restantes en la fase de grupos (sus próximos partidos serán ante el PSG y el Brujas). Finalmente, en la FA Cup, el City se enfrentará al Salford a mediados de este mes, por la tercera ronda.