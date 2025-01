En medio de su crisis institucional, San Lorenzo cerró a su primer refuerzo

El 2024 de San Lorenzo fue para el olvido: sin pelear en ninguno de los cuatro frentes (eliminado en octavos de final de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, afuera de los playoffs de la Copa de la Liga y 24° en la Liga Profesional), y con una crisis institucional y económica. A eso se suma un arranque de 2025 con varias bajas en el plantel de Miguel Ángel Russo. A la salida de Francisco Fydrisewski a comienzos de diciembre, se sumó la de Gastón Campi, quien fue considerado jugador libre por falta de pagos. Por su parte, Agustín Hausch y Santiago Sosa fueron vendidos a Defensa y Justicia por 1.8 millones de dólares, mientras que Gastón "Chila" Gómez regresó a Racing debido a que el club azulgrana no hizo uso de la opción de compra (1.8 millones de dólares).

El Ciclón se prepara para un mercado de pases austero, adelantado por el mismo presidente, Marcelo Moretti, quien ha señalado que no podrá gastar mucho dinero debido a la delicada situación económica del club. Además, deberá resolver la situación contractual con algunos jugadores. Sin embargo, este jueves al mediodía, Russo recibió una buena noticia: San Lorenzo cerró a su primer refuerzo.

Se trata de Emanuel Cecchini, exfutbolista de Banfield y Unión, quien llega en condición de libre tras su paso por Audax Italiano de Chile. El mediocampista de 28 años llegó a un acuerdo con la dirigencia del Ciclón y firmará un contrato hasta diciembre de 2025. Durante su paso por el club chileno, disputó 26 encuentros, en los que marcó un gol y brindó una asistencia.

Cecchini, de paso por Europa, es el primer refuerzo de San Lorenzo. (Foto: Archivo)

Por otro lado, San Lorenzo confirmó a Carlos "La Roca" Sánchez como nuevo mánager del fútbol profesional del club de Boedo. El mediocampista colombiano, quien se retiró de la actividad profesional en 2024 tras su paso por Barracas Central, regresará al Ciclón en un nuevo rol. Durante su etapa como futbolista en la institución azulgrana, La Roca disputó 50 partidos (40 de ellos como titular) entre principios de 2023 y octubre de 2024.

"Me motiva muchísimo y me he estado preparando porque creo que debería haber más futbolistas ocupando esos cargos. Realmente, quien sabe cómo piensa un futbolista es el futbolista", afirmó el colombiano en una entrevista con Hugo Balassone, periodista de TyC Sports. "Uno debe capacitarse, no puede quedarse sin conocimiento. Yo hice el curso de mánager, estoy realizando el curso de técnico y me preparé aprendiendo varios idiomas. Hablo cinco idiomas: francés, inglés, italiano, portugués y español", agregó.