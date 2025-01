El insólito pedido de Novak Djokovic luego de que se terminen los sets: "Por qué no hacemos..."

Un espectáculo de bailarines entre un set y otro: esta es la idea que propuso Novak Djokovic como ejemplo de un "elemento de diversión" que podría introducirse en un deporte "tradicional y conservador" como el tenis para hacerlo más atractivo. El serbio hizo estas declaraciones al finalizar el partido en el que derrotó al checo Tomas Machac (6-1, 6-4, 6-4) y se clasificó a los octavos de final del Abierto de Australia.

"Tenemos nuestra tradición, que hace a nuestro deporte único, pero también estamos algo rezagados en comparación con otros deportes. Debemos mantener el ritmo con la evolución de la sociedad", reflexionó el serbio, séptimo favorito en Melbourne, donde ha ganado diez títulos a lo largo de su carrera.

Djokovic avanzó a la cuarta ronda del Australian Open. (Foto: EFE)

"Hoy en día, la gente puede entrar al estadio incluso si no hay cambio de lado. Fue una gran idea probar en las Finales Next Gen algunos cambios que queremos implementar, como los cascos mientras se habla con el entrenador o los sets a cuatro juegos... Tal vez no todo esté listo para implementarse al más alto nivel, pero hay muchas otras cosas que se pueden debatir", añadió.

"Quiero ver más entretenimiento", subrayó. "¿Por qué no hacemos algo entre los sets, como en la Super Bowl o la NBA? Bailarines y bailarinas que entren, ¿por qué no tenemos eso? Podríamos relajarnos un poco más. Traería un toque de diversión a lo que ha sido un deporte algo tradicional y conservador".

Djokovic también comentó sobre un incidente con un aficionado que lo increpó durante el partido: "Lo dejaré pasar, no es algo que no haya pasado antes. Entiendo que tal vez hayan tomado algunas copas, es frustrante. Provocaciones constantes, cosas que no quieres escuchar, y al final uno responde", señaló el jugador serbio.

A raíz de esto, elogió la actitud de la estadounidense Danielle Collins, quien fue abucheada por el público mientras jugaba contra una tenista local. Collins reaccionó lanzando besos a la grada y simulando un azote. "Me encantó, ya era un gran admirador de ella y ahora lo soy aún más. Lo manejó muy bien, no creo que yo hubiera sido tan educado", expresó.

Djokovic se enfrentará a Jiri Lehecka en los octavos de final. (Foto: EFE)

Finalmente, en cuanto a su siguiente rival, el checo Jiri Lehecka, Djokovic destacó que es uno de los tenistas más en forma, con un saque que está subestimado, ya que gana muchos puntos con el servicio. "Seguro que él cree que me puede ganar. Será un gran partido si jugamos en el turno de noche. Esperemos que el resultado sea el mismo que el de esta noche", concluyó.

Fuente: EFE