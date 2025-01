La reflexión de un campeón de Grand Slam luego de avanzar de ronda en el Australian Open: "No me tengo que..."

El murciano Carlos Alcaraz, tercer favorito del torneo, comentó que no debe centrarse en conseguir el mejor saque del mundo, en declaraciones exclusivas a los medios de comunicación españoles presentes en el Abierto de Australia. El número tres del ranking ATP superó con éxito las dos primeras rondas, donde se enfrentó al kazajo Alexander Shevchenko, a quien derrotó por 6-1, 7-5 y 6-1 en la sesión nocturna. Dos días más tarde, arrolló al japonés Yoshihito Nishioka con un contundente 6-0, 6-1 y 6-4.

“Djokovic tiene un muy buen saque, pero no el mejor del mundo, y aún así es uno de los mejores. Hay otros factores que también cuentan para ganar. El saque es importante, pero no le doy una importancia excesiva”, comentó Alcaraz, quien logró poner en práctica su nueva moción de servicio en su victoria de segunda ronda frente a Nishioka, tras haber tenido problemas con esta faceta en su primer encuentro.

Alcaraz y una reflexión sobre su juego. (Foto: EFE)

“Al final, motiva el hecho de ganar 6-0. Estar menos tiempo en la pista y ahorrar energía para las siguientes rondas. Uno piensa en seguir sumando juegos, no en dejarse ninguno. Es algo que tengo que mejorar, no relajarme cuando las cosas van bien”, expresó el joven de 21 años, quien registró ante Nishioka su segunda victoria más abultada en un Grand Slam.

“Yo no trabajo para ponerme más fuerte ni más grande, sino para estar bien físicamente. Es una mezcla de todo: estar fuerte, ágil y rápido. Hay que llegar hasta cierto punto. Todavía no me he medido los bíceps”, concluyó entre risas Alcaraz, quien fue preguntado sobre sus bíceps en la pista Margaret Court Arena, tras la conclusión del partido.

Alcaraz se enfrentará a Nuno Borges en la Tercera Ronda del Abierto de Australia. (Foto: EFE)

El joven de 21 años disputará su partido de tercera ronda este viernes contra el portugués Nuno Borges, quien superó en la segunda ronda al australiano Jordan Thompson (27) con un claro 6-3, 6-2 y 6-4. El encuentro se jugará en la Rod Laver Arena, la pista más importante del torneo en Melbourne. Hasta ahora, la única vez que ambos se enfrentaron fue en el torneo de Barcelona en 2023, donde Alcaraz ganó por 6-3 y 6-1.

Por su parte, Borges, actual número 33 del ranking ATP, tiene 27 años y nació en Maia. En 2024, logró su primer título profesional en Bastad, sobre tierra, al imponerse a Rafael Nadal en una victoria sorpresiva, aprovechando el mal momento del balear. Esta es la tercera vez que el portugués disputa el Abierto de Australia. En su debut en 2023, no pasó de la primera ronda, donde fue derrotado por el italiano Lorenzo Sonego. El año pasado, llegó hasta los octavos de final, donde cayó ante el ruso Daniil Medvedev, quinto preclasificado.

Fuente: EFE