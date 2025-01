La decisión de un campeón de la Libertadores 2015 con River sobre su futuro en el club

River ultima detalles para su primera presentación en 2025. El equipo de Marcelo Gallardo se enfrentará este viernes a la Universidad de Chile a partir de las 20 hs, y el entrenador aún no ha decidido cuál será el once inicial para medirse con el elenco trasandino. De los siete refuerzos que incorporó, solo cinco están realizando la pretemporada en San Martín de Los Andes: Enzo Pérez, Gonzalo Tapia, Giuliano Galoppo, Lucas Martínez Quarta y Matías Rojas.

Mientras espera la llegada de Sebastián Driussi y con Gonzalo Montiel ya en Argentina para integrarse al equipo, River sigue moviéndose en el mercado de pases y espera concretar la llegada del lateral izquierdo de Athletico Paranaense, Lucas Esquivel. Además, el Millonario también se desprendió de algunos jugadores en este mercado, como Enzo Díaz, Adam Bareiro y Nicolás Fonseca.

Por ello, Gallardo está gestionando el plantel de cara a una temporada que tendrá como principales objetivos la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. En las últimas horas, el Muñeco recibió la noticia de que un futbolista campeón de la Libertadores 2015 no dejará el club: Ramiro Funes Mori, defensor central, decidió quedarse a luchar por un lugar en el equipo.

Funes Mori decidió quedarse en River. (Foto: Archivo)

Con la llegada de Chino Martínez Quarta y la presencia de Paulo Díaz, Germán Pezzella y Leandro González Pirez, Funes Mori parecía tener pocas oportunidades en el once titular. Sin embargo, el mellizo no se desmotivó y decidió quedarse para ganarse su lugar. En cambio, Daniel Zabala, futbolista de las inferiores, fue cedido a préstamo a Huracán debido a que no iba a ser considerado por Gallardo.

Desde el regreso de Gallardo al banco, el ex Villarreal solo disputó 158 minutos (ante Gimnasia y Defensa y Justicia) y sufrió algunas lesiones. Con poca participación, Funes Mori recibió ofertas de Platense y Belgrano de Córdoba, pero su entorno rechazó las propuestas, ya que él quiere quedarse y pelear por un puesto en el equipo titular.

Lo cierto es que el Mellizo tendrá un desafío complicado al enfrentarse a la defensa que conformó Gallardo, aunque cuenta con la ventaja de ser el único central zurdo del plantel, lo que podría ser aprovechado en el futuro cercano debido a la cantidad de competiciones que se avecinan para el Millonario. Por ahora, el mellizo, quien regresó a Núñez en 2023 y firmó hasta 2026, aportará su jerarquía y experiencia desde el banco de suplentes.