No es Noppert: San Lorenzo negocia por otro arquero europeo que sí habla español

San Lorenzo no arrancó muy bien el 2025 en lo que respecta al mercado de pases. Ya se fueron una docena de jugadores, podrían salir algunos nombres más y de momento llegó un solo refuerzo, el volante Emanuel Cecchini, que viene libre luego de su paso por el Audax Italiano de Chile. El complicado contexto en el que se encuentra sumergido el club no ayuda a ilusionarse demasiado y el propio Miguel Ángel Russo advirtió que la situación no es sencilla.

En los últimos días, se supo que la dirigencia estaba negociando para incorporar a Andries Noppert, arquero de la Selección de Países Bajos durante el Mundial de Qatar 2022, un puesto que buscan reforzar en Boedo. Sin embargo, por más que el mismo neerlandés se mostró entusiasmado ante esta posibilidad, trascendió que el DT no estaba del todo convencido ya que, más allá de lo que pudiera demostrar debajo de los tres palos, no maneja el español y eso sería un problema.

San Lorenzo negocia para incorporar al arquero francés Benjamin Lecomte. (Foto: Montpellier)

Sin embargo, este lunes se supo que el Ciclón había comenzado conversaciones con otro portero europeo. Se trata del francés de 33 años Benjamin Lecomte, quien actualmente viste el buzo del Montpellier de Francia y sí sabe hablar en castellano. Así lo informó el periodista Leandro Alves, quien cubre el día a día del cuadro azulgrana para la señal de ESPN, durante la transmisión oficial del amistoso ante Nacional de Montevideo por la Serie Río de la Plata.

Los clubes más destacados por los que pasó fueron el Atlético de Madrid y el Mónaco. Si bien no llegó a disputar minutos en el Colchonero, el Cholo Simeone, quien lo tuvo a su cargo, habría hecho buenos comentarios sobre él al ser consultado al respecto. Además, tuvo pasos por el Lorient, Dijon, el Espanyol de Cataluña y las selecciones juveniles de Francia. Según se pudo saber, habría sido ofrecido a San Lorenzo; pero, al buscar sus estadísticas, los hinchas se encontraron con una no muy grata sorpresa.

Esta primera mitad de la temporada 2024/25 está siendo bastante mala para Lecomte, en la que atajó unos 14 partidos y recibió nada menos que 34 goles (un promedio de 2.4 tantos por encuentro) y no sumó una sola valla invicta. Cabe aclarar que, más allá de que los números son impactantes, no es una situación exclusivamente suya, ya que el equipo en su conjunto se encuentra en un mal momento, último en la Ligue 1 con apenas 9 puntos en 17 fechas disputadas.

¿Se convertirá el francés en el nuevo arquero de San Lorenzo?