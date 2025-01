Noppert se refirió al interés de San Lorenzo y mostró sus ganas de jugar en Argentina: "Es todo un..."

La llegada de Iker Muniain a San Lorenzo fue uno de los grandes bombazos del mercado de pases de invierno. No obstante, con la llegada del español, los clubes del fútbol argentino comenzaron a buscar jugadores del Viejo Continente, y varios de ellos siempre mostraron su deseo de jugar en el país. Además, el pasado viernes, Boca confirmó a Ander Herrera, mediocampista español con pasado en PSG y Manchester United, como nuevo refuerzo.

Sin embargo, eso no es todo, ya que Andries Noppert, arquero del SC Heerenveen y que ha jugado toda su carrera en Europa, fue ofrecido al Ciclón en este mercado. Además, el futbolista neerlandés estuvo presente en la Batalla de Lusail, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Argentina empató 2-2 con Países Bajos y se clasificó a las semifinales tras ganar 4-2 en la tanda de penales.

Noppert habló sobre el interés de San Lorenzo

El futbolista estuvo en el banco de suplentes el pasado domingo en la victoria de Heerenveen por 4-2 ante el NAC Breda, y al término del encuentro, cuando le consultaron sobre la posibilidad de llegar a San Lorenzo, manifestó: "Sí, es real el interés, se lo informaron a mi representante. Es algo muy positivo, me gustaría, pero todavía no se contactaron con el club. Quiero jugar. Es un honor que se presente un club así. Tuve la oportunidad de jugar contra Argentina en el Mundial y lo que ocurrió en las tribunas fue una auténtica locura. He visto vídeos, con San Lorenzo pasa lo mismo”.

Al final, Noppert, quien mide 203 centímetros y tiene experiencia en equipos como Heerenveen, NAC Breda, Foggia Calcio de Italia, Dordrecht y Go Ahead Eagles, y que desde 2022 ha vuelto a vestir la camiseta del club donde se formó, aunque con poca participación esta temporada, jugando solo seis partidos en total entre todas las competiciones, mencionó que esta oferta es lo que busca, aunque esté "al otro lado del mundo".

La llegada del neerlandés al cuadro azulgrana está encaminada. No obstante, aún no tiene el visto bueno de Miguel Ángel Russo, entrenador de San Lorenzo. Miguelo le solicitó a la dirigencia que realice un último esfuerzo por Washington Aguerre, el arquero uruguayo que acaba de finalizar su paso por Peñarol. El principal obstáculo para su llegada son las altas pretensiones económicas del jugador, algo que el club no puede permitirse, por lo que Noppert podría terminar siendo el próximo refuerzo del club.