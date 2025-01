La divertida reacción de Russo tras los rumores de que San Lorenzo busca un arquero europeo: “No me hagan estudiar francés”

El mercado de pases no es sencillo para San Lorenzo, que en pleno delicado momento institucional ya vio cómo emigraron seis futbolistas y solo llegó solo uno, Emanuel Cechini. La gran parte de la atención está puesta en reforzar el arco, sobre todo al conocerse que Facundo Altamirano sufrió una fractura en un amistoso ante Nacional. Y a ello se refirió el técnico.

Trascendió primero que San Lorenzo buscaba al arquero de los Países Bajos Andreis Noppert, que fue parte del plantel mundialista en Qatar 2022. Pero al no hablar español la llegada del portero se dificultó. Luego, surgió el nombre de Benjamin Lecomte y Miguel Ángel Russo no evadió el tema.

Mirá el video

Lecomte es un arquero francés de 33 años que juega para el Montpellier y ha pasado por el Mónaco y el Atlético de Madrid. Le consultaron a Russo, tras la victoria 1-0 ante Nacional, por una posible llegada de este arquero galo y Miguelo se lo tomó con una sonrisa.

“Inglés sé; francés, no, eh. Tengo que estudiar… No digo nada yo, no digo nada… pero no me hagan estudiar francés”, bromeó el entrenador cuando le mencionaron el nombre de Lecomte, quien manejaría mejor el castellano que el neerlandés Noppert.

Russo ya había intentado calmar las aguas antes, mientras se especulaba con el arribo de Noppert: “Más allá de que me guste o no, yo soy muy cauteloso con esas cosas. Estamos enfocados en otros temas que creo que son importantes y yo mismo pido silencio para que llegue a buen puerto”.