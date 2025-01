Fin de la novela: Gonzalo Montiel es el sexto refuerzo de River

Se terminó la novela. Después de varios idas y vueltas con el Sevilla, Gonzalo Montiel regresa a River. Cachete, autor del penal que le dio a la Selección argentina su tercera estrella mundial en Qatar 2022, se convierte en el sexto refuerzo del conjunto millonario y se suma a Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Tapia, Giuliano Galoppo y Matías Rojas como las nuevas incorporaciones del club de Núñez en este mercado de pases. De esta manera, el Millonario suma un refuerzo de jerarquía para afrontar la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

Montiel, campeón de la histórica Copa Libertadores en la que River venció a Boca en Madrid, regresa al club que lo vio nacer futbolísticamente después de dar el salto al Viejo Continente en 2021. Tras una comunicación de Marcelo Gallardo con el campeón del mundo, la dirigencia del Millonario recibió el visto bueno de Montiel para regresar a Núñez y comenzaron las negociaciones con el Sevilla, dueño de su pase. Si bien todo parecía encaminado para concretar el traspaso, ya que el contrato estaba acordado, aún quedaban diferencias entre los clubes en cuanto a los números. El cuadro argentino había ofrecido cerca de 3 millones de dólares, mientras que en Nervión pedían 5 millones.

Gonzalo Montiel vuelve a River. (Foto: Archivo)

Finalmente, River desembolsará 4,5 millones de dólares por el 100% del pase del lateral derecho argentino, quien firmará un contrato por cuatro temporadas, hasta el 31 de diciembre de 2028. Uno de los factores clave para el regreso de Montiel fue la situación financiera del Sevilla, que está muy comprometido con el fair play financiero y necesita reducir su plantilla. El lateral, con escasa consideración por parte del entrenador García Pimienta, tenía todas las fichas puestas para salir, lo que finalmente sucedió. Sin embargo, en los últimos encuentros, el técnico español lo convocó para los partidos frente al Almería por la Copa del Rey y ante el Valencia por La Liga. Además, el argentino recibió otras ofertas para continuar su carrera en Europa. Sin embargo, rechazó las alternativas y presionó a los dirigentes del Sevilla para que se concretara su regreso al cuadro de Núñez, el club de sus amores.

De esta forma, River tendrá una defensa conformada por multicampeones con la Scaloneta: Montiel por la derecha, Pezzella y Martínez Quarta como marcadores centrales y Marcos Acuña por la izquierda. Incluso, Franco Armani, el arquero del equipo de Gallardo, también fue campeón del mundo y de la Copa América 2021.

El penal de Montiel en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022

En su paso por el Viejo Continente, Montiel no tuvo mucho rodaje. En sus primeros dos años con el Sevilla, se coronó campeón de la UEFA Europa League al vencer a la Roma de Paulo Dybala en la final. No obstante, desde entonces su rendimiento decayó, y fue cedido a préstamo al Nottingham Forest de Inglaterra, donde tuvo más minutos, aunque no tantos como esperaba.

A mediados de 2024, el defensor regresó al club andaluz, pero solo disputó seis partidos en La Liga, de los cuales uno fue como titular. De hecho, hasta el momento acumula apenas 111 minutos en el campeonato español. Además de esos escasos minutos en la liga, Cachete fue titular en los dos partidos correspondientes a la Copa del Rey.