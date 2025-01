¿Balboa llega a Racing? Qué dijeron Kily González y el propio jugador sobre el traspaso: "Si todo sale bien..."

Mientras realiza la pretemporada en Paraguay, Racing sigue trabajando en el mercado de pases pera poder conformar un plantel competitivo que esté a la altura del gran 2024 que tuvieron, y que incluso sea superador. Ya abrochó a Matías Zaracho como incorporación estrella, proveniente de Atlético Mineiro, y está a detalles de cerrar la llegada de Ignacio Rodríguez, que viene de Banfield. Pero en Avellaneda van por más.

La Academia perdió a dos figuras del último año en este 2025, como son Juanfer Quintero y Roger Martínez. Esto le quita mucho peso ofensivo, por lo que será vital reforzarse arriba. En ese sentido, en los últimos días surgió el nombre de Adrián Balboa. El uruguayo viene de tener una gran temporada en Unión de Santa Fe, en el que fue una pieza clave en el funcionamiento del equipo de Cristian "Kily" González. Todo indica que su traspaso está encaminado y el propio jugador habló al respecto este lunes.

El aviso de Balboa respecto de su traspaso a Racing

"Faltan algunos detalles, no se firmó nada, pero está todo acordado de palabra con Racing. Falta ir a Santa Fe a firmar unos papeles y arreglar algunas cosas personales. Si todo sale bien, en unos días ya estaré por allí", confirmó Rocky (como se lo apoda) ante el micrófono de TyC Sports, dejando en claro que su llegada es un hecho y está a detalles de concretarse.

Además, no se ahorró elogios para el club: "Es un equipo con mucha historia, con una hinchada hermosa, un equipo muy grande. Es imposible que a un jugador no lo atraiga. Nosotros acá en Uruguay consumimos mucho fútbol argentino y sabemos de la magnitud de Racing. Mis intenciones, desde el primer llamado, siempre fueron de querer ir", apuntó el delantero charrúa, que cumplirá 31 años el próximo domingo 19 de enero.

Kily González también habló sobre la situación de Balboa

En ese sentido, el proprio Kily González, DT del Tatengue, se refirió a la situación de Balboa: "Está casi hecho y será una baja terriblemente importante, porque fue uno de los pilares del funcionamiento del equipo durante el año pasado", reconoció también en diálogo con TyC Sports. "Siempre le resalté que quería que se quede, pero más allá de eso, no, hay nada que pueda hacer. Estuve en su lugar como jugador y siempre uno quiere crecer. Lo único que pido en estos casos es que el club se haga valer y se cumpla lo que pretende", agregó.

Por último, hizo una importante advertencia que puede darle tranquilidad tanto al atacante como a Racing: "No soy de los que apartan a los jugadores o se enojan con ellos cuando quieren irse". Y añadió en la misma sintonía: "Hasta que no me avisan que la transferencia está cerrada, el futbolista se entrena al 100 por ciento y yo cuento con él", sentenció el entrenador de Unión.