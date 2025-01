Ojo, River: un inesperado y poderoso competidor también va por Lucas Esquivel

River Plate comenzó el 2025 a un muy buen ritmo. Hace una semana dio inicio a la pretemporada en San Martín de los Andes y tiene en el horizonte dos amistosos de preparación ante Universidad de Chile y ante la Selección de México. En lo que respecta al mercado de pases, ya incorporó a Matías Rojas, Giuliano Galoppo, Gonzalo Tapia, Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta, y parecieran estar al caer las repatriaciones de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi.

Sin embargo, hay un puesto por el que Marcelo Gallardo puso especial énfasis en reforzar, que es el de lateral izquierdo. Con Marcos Acuña como titular indiscutido, pero con mucha mala suerte respecto al tema de las lesiones, y Milton Casco como alternativa, pero en el final de su carrera, quiere contar con un tercer nombre para tener la zona bien cubierta. En ese sentido, ya hicieron una primera oferta al Athletico Paranaense por Lucas Esquivel.

Athletico Paranaense rechazó la primera oferta de River por Lucas Esquivel. (Foto: @lucaas_esquivel)

La misma consistía en 2,5 millones de dólares por el 50% del pase, más otro millón en bonos. El Furacão rechazó esta propuesta y exigió los US$ 3,5 millones totales netos por ese mismo porcentaje de su ficha. Más allá de esta negativa, en Núñez son optimistas de que podrán llegar a un acuerdo por el ex Unión de Santa Fe. Lo que no se esperaban es que apareciera en el medio de las negociaciones un poderoso competidor.

El City Group también mostró interés por Lucas Esquivel.

Se trata del City Football Group, conglomerado dueño del Manchester City. Si bien aún no hicieron una oferta formal por el defensor de 23 años, pusieron el ojo sobre él y podrían ser una amenaza para las intenciones de River. En caso de que decidan avanzar por el santafesino, esto no implicaría necesariamente que vaya a jugar en el equipo que dirige Pep Guardiola, ya que podría ir a cualquiera de los otros clubes que pertenecen al grupo, entre los que se encuentran Girona (España), Palermo (Italia), New York City (EEUU), Bahía (Brasil) y Bolívar (Bolivia, este último en calidad de "socio"), entre tantos otros.

En 2024, Esquivel jugó 53 partidos con Paranaense, repartidos entre el Brasileirao, Copa do Brasil, Sudamericana y el estadual, logrando 2 goles y 9 asistencias. Además, recibió 4 amonestaciones y fue expulsado en 2 oportunidades. En su paso por el fútbol argentino, defendió únicamente la camiseta del Tatengue entre 2020 y 2023, disputando 57 encuentros, en los que marcó 1 tanto y asistió otros 3, con 10 tarjetas amarillas y 1 roja.