La impactante sentencia de Kempes al elegir entre Lautaro Martínez, Haaland y Mbappé: ¿quién es mejor?

Cuando uno se pone a pensar en grandes ídolos del fútbol argentino y de la Selección, hay algunos nombres que resaltan enseguida. Luego de los de Diego Armando Maradona y Lionel Messi, los dos más grandes futbolistas de la historia, uno de los primeros que aparecen sin duda es el de Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978 siendo el goleador del torneo y considerado como unos de los mejores jugadores del mundo durante la década del 70 y principios de los 80s.

El Matador es además reconocido internacionalmente como uno de los más grandes referentes históricos en el puesto de centrodelantero, por lo que su palabra es tiene mucho valor en todo el planeta en lo que respecta a temas futbolísticos. En ese sentido, recientemente concedió una entrevista al reconocido periódico italiano La Gazzeta dello Sport y fue consultado acerca de tres de los más importantes exponentes en su posición de la actualidad: Lautaro Martínez, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Kempes eligió a Lautaro por encima de Haaland y Mbappé. (Foto: NA)

"Martínez vale más que Haaland y Mbappé. Hay pocos 9 así y está en la mesa de los mejores. Alguien como yo, que ha vivido para marcar, mira el fútbol y mide a los delanteros de una determinada manera, Lautaro realmente lleva el gol en el ADN. Lo siente dentro", opinó de manera terminante, expresando su clara preferencia por el juego del argentino.

También se refirió a la pequeña sequía que atraviesa el bahiense en el arranque de esta temporada, en la cual no ha logrado convertir con el Inter: "No hay que asustarse si aún no ha marcado en la nueva Serie A. Es cuestión de tiempo, ha demostrado que sabe persistir en los momentos en los que el balón no entra. Eso le pasa a todo el mundo. Y cuando se desbloquee, tal vez ya no se detenga. Sólo hay que entender el momento", concluyó Kempes.

Lautaro mismo expresa esa confianza y valora de esa forma lo que viene haciendo en el último tiempo. No por nada está nominado a ganar el Balón de Oro 2024. "Creo que, por la temporada que hice, merezco estar donde estoy. He trabajado mucho, he sufrido mucho también en los años anteriores. Es la segunda consecutiva que me toca estar en esa ceremonia. Estoy para disputarlo", había señalado al respecto Martínez luego del triunfo ante Chile por las Eliminatorias el último jueves.