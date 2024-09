La desafiante sentencia de Lautaro Martínez tras ser nominado al Balón de Oro: “Estoy para…”

Lautaro Martínez tuvo una destacada actuación en la victoria de la Selección argentina ante Chile. El delantero del Inter de Milán no marcó pero fue clave en el gol de Alexis MacAllister, que abrió el partido en el Monumental. Luego de la victoria, el Toro habló con los medios y se mostró contento por el resultado conseguido.

"Estoy contento con el partido que hicimos. En el segundo tiempo abrimos el marcador rápido y eso nos permitió estar tranquilos. Me siento muy bien y me gusta reencontrarme con los compañeros", expresó y se refirió al tanto de Alexis: "Juli me dio el pase, estaba por patear y escuché que me gritó. Por eso la dejé pasar. Lo bueno es que sirvió para marcar el camino de la victoria".

Anoche volvió a compartir el ataque argentino con Julián Álvarez y elogió a su compañero: "Tratamos de dividirnos los trabajos, hacer distintos movimientos. Lo trabajamos, lo entrenamos. Cada vez que el entrenador disponga eso, trataremos de hacerlo de la mejor manera. Cuando le toque a uno, el otro esperará en el banco".

"Estamos bien. Nos llevamos bien adentro y afuera de la cancha. Lo importante es que Argentina tiene que ganar. Es lo que cuenta", agregó el delantero que se refirió a su candidatura a mejor jugador del mundo: "Creo que, por la temporada que hice, merezco estar donde estoy. He trabajado mucho, he sufrido mucho también en los años anteriores".

"Es la segunda consecutiva que me toca estar en esa ceremonia. Estoy para disputarlo", cerró Lautaro que es uno de los dos argentinos nominados al Balón de Oro. El otro es el Dibu Martínez, emblema del Aston Villa y del conjunto nacional, quien también competirá por el Lev Yashin para los arqueros.