Iker Muniain reveló el especial motivo por el que eligió a San Lorenzo: "Me metía en Internet y…"

La llegada de Iker Muniain a San Lorenzo fue sin duda la bomba más grande del mercado de pases. Tras el rechazo de River, cuadro del que había confesado ser hincha, el volante español no perdió sus deseos de jugar en el fútbol argentino. En Boedo le dieron la oportunidad de cumplir sus sueños y, luego de muchos idas y vueltas, finalmente lograron llegar a un acuerdo entre ambas partes este viernes, día en el que fue oficialmente confirmado como refuerzo.

El ex Athletic Club de Bilbao, donde se formó y desarrolló toda su carrera a lo largo de 15 temporadas, generó un gran impacto tanto puertas adentro como afuera del Ciclón. Hay grandes expectativas por lo que pueda aportar con su experiencia para su nuevo equipo, así como para el campeonato nacional en general. En la previa a la conferencia de prensa de presentación, que será este lunes, este sábado brindó su primera entrevista.

"Sigo mucho la liga argentina y había visto ya partidos de San Lorenzo, a su hinchada, y cuando se dio esta oportunidad me hizo mucha ilusión, lo valoré mucho. Me llenó mucho por dentro, era lo que buscaba", aseguró el volante de 31 años para "Este soy yo", la nueva sección que inauguró la institución en su canal de YouTube.

"El amor por el fútbol argentino nace desde la pasión por el fútbol. Me considero una persona que desde que era pequeño mi mayor amor era jugar a la pelota y siento que aquí, en Argentina, esa pasión por la pelota y todo lo que hay alrededor es mucho mayor que en todos los lugares. Reuniendo todos esos factores, a mí es lo que me hace feliz: jugar al fútbol y vivirlo de una manera tan intensa", contó a continuación.

En ese sentido, Muniain explicó el motivo por el que terminó decidiendo elegir al cuadro de Boedo como nuevo destino: "Vi videos de la hinchada por mucho tiempo, me metía en internet, miraba videos y me recorría por el cuerpo una sensación especial. En retos tan importantes como este, uno busca mirar todas las partes que rodean al equipo y al final cuando reúnes todo eso es importante para tomar la decisión y te ayuda a estar convencido de lo que vas a decidir, así que obviamente me ayudó mucho".

Además, se refirió al recibimiento que le brindaron los fanáticos del Ciclón en su llegada al país: "Es increíble, desde que aterricé hasta hoy, sentir todo ese cariño de la gente, de los hinchas de San Lorenzo y en general de todas las personas que me encuentro por la ciudad, es realmente emotivo. Me emociona pensarlo. Vas a un sitio y a gente te recibe con cariño. Uno cuando cambia su vida por completo, y siente tanto apoyo y tanto cariño, lo agradece de corazón", reconoció al respecto.