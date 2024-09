Maipú se instaló en Santiago del Estero y va por Güemes

La delegación del Deportivo Maipú pisó suelo santiagueño en la madrugada de este viernes y quedó concentrado a la espera del encuentro ante Güemes pautado para el sábado a las 15. El equipo que comanda Juan Manuel Sara viajó con las maletas repletas de ilusión, buscando un triunfo que lo puede dejar en la parte alta de la tabla de clasificaciones.

Si bien hoy está afuera de la zona pintada, el Botellero cuenta con 41 unidades y no está clasificando solo por diferencia de gol. Si logra meter los tres puntos, y dependiendo de otros resultados, puede llegar a quedar hasta quinto. Por eso es fundamental volver a la victoria y así espantar los fantasmas de la irregularidad.

Si gana, Maipú puede quedar quinto.

El rival es el escenario ideal para hacerlo: Gúemes está antepenúltimo en la tabla de posiciones de la Zona A y ganó apenas uno de los últimos cuatro partidos. En el encuentro de la primera fase, fue empate 1 a 1 en Mendoza, aunque hoy las realidades de los dos equipos son bien distintas.

Sara no confirmó el equipo y el once para mañana es una incógnita. Partido a partido, el entrenador viene cambiando y no ha repetido el equipo en las últimas fechas. Es más, ha jugado con tres y con cuatro defensores, por eso pronosticar un once a esta altura es arriesgado. De repetir lo hecho ante Alvarado,sería con Sosa, Moyano, Tarón, Paulini, Ozuna, Del Priore, Arno, Gaitán, Sosa, Almirón y Viguet.